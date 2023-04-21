Як повідомили джерела 24 Каналу в Вінницькій ОВА, пожежу вдалося загасити до ранку. За попередніми даними, під час атаки дронами-камікадзе ніхто не постраждав.
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Росіяни атакували Немирів
Окупанти атакували місто Немирів, що у Вінницькій області дронами-камікадзе. Під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури. Після атаки дрона-камікадзе виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати до ранку.
"Загрози для навколо розташованих осель мешканців міста Немирів немає", – повідомили в ОВА.
Чи вплинула атака на енергосистему
В "Укренерго" повідомили, що атака дронами-камікадзе у ніч проти 21 квітня не вплинула на енергосистему.
Станом на 21 квітня виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності,
– повідомили в пресслужбі.
Ба більше, триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову, також продовжується незначний імпорт зі Словаччини.
Проте складна ситуація з електропостачанням зберігається вздовж усієї лінії фронту. Ворог не припиняє обстрілів, тож прифронтові населені пункти можуть деякий час бути без світла. Разом з тим, в "Укренерго" наголосили, що енергетики постійно працюють, аби відновити електромережі.
Атака дронами-камікадзе 21 квітня: що відомо
- У ніч проти 21 квітня росіяни запустили 12 "Шахідів" по території України. Сили ППО збили 8 іранських дронів.
- Окупанти атакували територію України з різних напрямків. Зокрема, на Київщині сили ППО знищили 8 "Шахідів".
- Унаслідок атаки на Полтавщині виникла серйозна пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. Інформація щодо постраждалих не надходила.
- Наталя Гуменюк заявила, що росіяни почали використовувати нову тактику. Вони запускають невелику до 15 "Шахідів", аби спочатку виявити засоби ППО. Під час другої хвилі окупанти намагаються вразити їх, а під час третьої - атакувати об’єкти критичної та цивільної інфраструктури