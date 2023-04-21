Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что с беспилотников россияне применили только иранские "Шахиды", пишет 24 Канал.
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Россия продолжает применять тактическую авиацию
В то же время Россия продолжила применять управляемые авиационные бомбы. Игнат сказал, что одна из таких бомб, возможно, упала на территории России.
Кроме того, противник не перестает применять тактическую авиацию, чтобы атаковать прифронтовую территорию Украины. Так же россияне используют артиллерию.
Игнат отметил, что Россия атакует Украину "Шахидами" уже третью ночь подряд, запуская дроны по разным направлениям. В этот раз дроны-камикадзе атаковали Украину из Брянской области.
По вражеским целям работало Воздушное командование "Центр" во взаимодействии с Сухопутными войсками противовоздушной обороны.
Что известно о ночной атаке дронами-камикадзе
- 21 апреля Россия атаковала Украину с северного направления ударными дронами-камикадзе. Оккупанты применили до 12 "Шахидов". Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено восемь "Шахидов".
- "Шахиды" атаковали Полтавскую и Винницкую области. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что в результате атаки дронами есть разрушение гражданской инфраструктуры.
- Начальник координационного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк подтвердила, что есть попадание в объект инфраструктуры в Винницкой области.
- Наталья Гуменюк отметила, что россияне нацелились на поиск средств ПВО Украины. Поэтому они и начали использовать разные направления для запуска дронов-камикадзе.
- Кроме того, она подчеркнула, что оккупанты начали использовать за одну атаку меньшее количество "Шахидов", чем раньше. По мнению Гуменюк, это может свидетельствовать, что россияне выискивают новую эффективную для себя тактику.