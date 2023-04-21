Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что с беспилотников россияне применили только иранские "Шахиды", пишет 24 Канал.

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Россия продолжает применять тактическую авиацию

В то же время Россия продолжила применять управляемые авиационные бомбы. Игнат сказал, что одна из таких бомб, возможно, упала на территории России.

Кроме того, противник не перестает применять тактическую авиацию, чтобы атаковать прифронтовую территорию Украины. Так же россияне используют артиллерию.

Игнат отметил, что Россия атакует Украину "Шахидами" уже третью ночь подряд, запуская дроны по разным направлениям. В этот раз дроны-камикадзе атаковали Украину из Брянской области.

По вражеским целям работало Воздушное командование "Центр" во взаимодействии с Сухопутными войсками противовоздушной обороны.

Что известно о ночной атаке дронами-камикадзе