Над Днепропетровщиной и Житомирщиной ночью сбили 9 БпЛА: предварительно, это были "Шахиды"

Оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. В течение ночи на 7 декабря враг атаковал наше государство дронами-камикадзе "Шахид-136".

К счастью, силы ПВО сработали результативно. Известно, что над Днепропетровской удалось сбить 8 таких беспилотников, а еще один – над Житомирщиной. Они успешно пополнили статистику потерь врага в войне против Украины.

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Дронами пытались атаковать Днепр

Как отмечает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, ночь в области была горячей. Он отметил, что оккупанты атаковали ее как дронами-камикадзе, так и тяжелой артиллерией и "Ураганами".

Что касается беспилотников, то их успешно приземлили военные из воздушного командования "Восток". По словам Резниченко, им удалось сбить все восемь БпЛА, которыми оккупанты пытались атаковать Днепропетровскую область. Глава ОВА отметил, что предварительно говорится о тех же "Шахидах-136".

Этой ночью неспокойно было также в Житомирской области. Как отметил глава ОВА Виталий Бунечко, во время воздушной тревоги оккупанты пытались атаковать область дронами типа "Шахид". К счастью, силам ПВО удалось сбить этот беспилотник.



Все, что осталось от "Шахида" на Житомирщине / Фото с телеграма Бунечко

Заметим, что в утренней сводке Генштаба поделились статистикой уничтоженных дронов-камикадзе. Согласно ей, удалось "приземлить" 14 ударных беспилотников типа "Шахид-136". Кроме того, один "Орлан-10" и еще 2 БпЛА, тип которых уточняется.

Заметим, что об атаке дронами по Днепропетровщине стало известно поздно вечером. Жители областного центра сообщили о взрывах. Тогда же поступила информация о новой атаке "Шахидами".

Вскоре эти сведения подтвердились. Стало известно, что в направлении Днепропетровской и Полтавской областей вылетели беспилотники с Юга.

Почему стало меньше атак "Шахидами"