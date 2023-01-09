Умышленно стреляли по поселку Шевченково, которое с позором оставили весной, – Синегубов

Российские захватчики в очередной раз обстреляли поселок Шевченково в Купянском районе Харьковской области. В результате погибли гражданские люди. В ОВА констатировали, что оккупанты умышленно целились и попали в рынок города, ведь ни одного военного объекта рядом не было.

Известно, что из-за этого ракетного удара погибли 2 взрослые женщины и один ребенок ранен. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов прокомментировал ситуацию в эфире национального телемарафона и в очередной раз подчеркнул, что российские захватчики целенаправленно обстреливают не военную инфраструктуру.

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Еще один факт нарушения россиянами "перемирия"

По словам главы области, в результате атаки пострадали 7 человек. Их сразу доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Среди них, собственно, есть 10-летняя девочка. Врачи борются за ее жизнь.

Относительно того, куда именно был нанесен удар, это городской рынок. Учитывая, что сегодня (9 января – 24 Канал) понедельник, там у нас только семь жертв. На самом деле, если бы это был другой день, то жертв было бы гораздо больше,

– сказал Синегубов.

Кроме того, он отметил, что рядом с этим местом ни одного военного объекта нет. Следует сказать, что Шевченко – это гражданский поселок, который был деоккупирован весной 2022 года.

Покидают ли украинцы населенные пункты Харьковщины

Глава Харьковщины вспомнил, что чуть ли не каждый день российские оккупанты обстреливают Украину, несмотря призывы Путина к перемирию Скажем, 7 января – на самое Рождество по юлианскому календарю – россияне атаковали окрестности Харькова. Из-за этого ракетного обстрела погиб один человек.

Следует также сказать, что при включении Синегубов ответил на вопросы журналистов о том, выезжают ли массово люди из региона. Он отметил, что граждане нашего государства, напротив, пытаются вернуться в дома, которые не разрушили оккупанты.

А вот на освобожденные территории жители Харьковщины приезжают люди только тогда, когда там есть электричество. По словам главы ОВА, по состоянию на 9 января более 85% электросетей на освободившихся территориях уже восстановили специалисты. Однако существует другая проблема – большое количество мин.



Как безопасно передвигаться по освобожденным территориям / Картинка 24 Канала