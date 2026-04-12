Иллюзия перемирия: оккупанты ударили дроном по скорой на Сумщине
- Оккупанты атаковали дроном карету скорой помощи на Сумщине.
- В результате атаки пострадали 3 медиков.
Российские военные в очередной раз совершили военное преступление. Оккупанты ударили дроном по карете скорой помощи в Сумской области.
Враг коварно атаковал медицинский автомобиль в ночь на 12 апреля. Об этом сообщили в Сумской ОГА.
Смотрите также Оккупанты ударили дроном по авто в Никополе: убили мужчину, его жена – в тяжелом состоянии
Что известно об ударе россиян по скорой?
Как сообщили в ОВА, российский беспилотник попал в карету скорой помощи в Глуховской общине Сумской области.
В результате атаки пострадали трое медиков. Им оперативно оказали медицинскую помощь и сейчас их жизни ничего не угрожает.
Враг цинично продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру. Будьте максимально осторожны,
– заявили в Сумской ОГА.
Также во второй половине дня 11 апреля должно было бы начаться так называемое "пасхальное" перемирие. Несмотря на это россияне продолжают атаковать Украину и убивать гражданское население.
Напомним, что российский дрон 21 февраля 2026 года ударил по авто скорой помощи на Сумщине, погибли четверо гражданских, среди них двое братьев 17 и 23 лет и супружеская пара. В тот же день в Шосткинской общине россияне атаковали гражданский автомобиль, погибли два человека.
Последние новости о военных преступлениях россиян
На Харьковщине российская армия расстреляла 4 украинских военнопленных. Убийство произошло вблизи поселка Ветеринарное.
Россия обстреляла автобус с гражданскими 7 апреля в Никополе, погибли три женщины и один мужчина. Среди погибших местные работники и пенсионеры.
Оккупанты жестоко ударили по карете скорой помощи в Харьковской области. Погибли двое медиков, еще один ранен. Бригада из Харькова ранее работала на Купянском направлении.