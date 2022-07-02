В Славянске в результате обстрела кассетными боеприпасами погибли 4 человека, еще 7 ранены

Российские военные продолжают использовать запретные кассетные боеприпасы для своих атак. В результате одной из них по Славянску погибли четыре человека. Известно также о семи раненых.

Об этом рассказал глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях. Он отметил, что вечер 1 июля оказался очень тяжелым.

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оккупанты обстреляли Славянск кассетными снарядами

Вадим Лях сообщил, что по Славянску враг стрелял кассетными снарядами. Он подчеркнул, что над головой они разрываются, как фейерверк. Но вместо положительных эмоций приносят только смерть. И хотя разрушения они не наносят, но людям они угрожают изрядно.

Враг атаковал микрорайон Лиманы. Речь идет об улицах Барвенковской, Подгорной, а также Данилевского. Вадим Лях подчеркнул, что оккупанты избрали мирный частный сектор. И там нет никаких военных объектов. И это очередное доказательство того, что российские военные избивают прежде всего по гражданским.

В результате погибли четыре человека, а еще семеро получили ранения.

Глава администрации подчеркнул, что 90% жертв и раненых на момент атаки находились на улице. Так что, по словам Ляха, необходимо быть максимально осторожными. Более того, не стоит выходить из помещений, если в этом нет необходимости.

Избегайте массовых скоплений народа. Поэтому пока приостановлена выдача гуманитарной помощи, которая должна была начаться сегодня (2 июля – 24 канал) на пунктах раздачи,

– добавил Лях.

Он отметил, что его могут восстановить в понедельник. Но для этого администрация города будет наблюдать ситуацию в нем. Ведь рисковать жизнями жителей Славянска никто не собирается.

Кассетные снаряды взрывались в Славянске накануне

Заметим, что по городу русские военные неоднократно избивали кассетными снарядами. Несколько дней назад, 30 июня, Славянск уже попадал под атаку . Тогда ранения получили шесть человек.

Взрывы раздались сразу на нескольких улицах: Батюке, а также Свободной. Поэтому Вадим Лях в очередной раз попросил горожан не рисковать собственной жизнью. Им он предложил выезжать в более безопасные регионы Украины. Сама же эвакуация, по его словам, происходит на постоянной основе. Чтобы записаться на нее, необходимо позвонить на "горячую линию" Славянской ВГА.

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