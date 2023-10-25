Оккупанты ночью "Шахедами" атаковали Славуту в Хмельницкой области: есть повреждения и раненые

В городе Славута Хмельницкой области ночью раздавались взрывы. К сожалению, есть повреждения и раненые.

Мэр Славуты Василий Сидор сообщил, что на территории общества есть много повреждений. Местные сообщают, что у многих жителей вылетели балконы, окна и двери.

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В Славуте значительные повреждения

Василий Сидор сообщил, что в городе ранены. Пострадавшим людям оказывают помощь – в больницах работают все специалисты. Он отметил, что тепло, воду и газ в городе будут предоставлять. Сидор пообещал предоставить более подробную информацию по этому поводу позже.

Предоставляется помощь пострадавшим. В больнице все специалисты работают. Будем работать над восстановлением,

– сказал Василий Сидор.

Также он сообщил, что в Славуте 25 октября не будут работать образовательные учреждения.

Обращение мэра Славуты: смотрите видео

Исполнительный комитет Славутского горсовета создал соответствующую комиссию, которая будет обследовать объекты обращений жителей. По результатам обследования, будет предоставляться помощь на ликвидацию повреждений

Впоследствии первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал, что в Шепетовском районе на гражданский объект критической инфраструктуры упали обломки дрона. В настоящее время населенный пункт не сообщается, однако стоит отметить, что городок Славута также принадлежит Шепетовскому району.

По словам Тюрина, в результате взрывной волны повреждены нежилые помещения, жилые дома и транспортные средства. На утро за медицинской помощью в больницу обратилось 16 жителей с различными телесными повреждениями.

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