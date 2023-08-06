Почему оккупанты не впервые атакуют Староконстантинов: в Воздушных силах назвали цель врага

Россияне 5 и 6 августа нанесли массированный ракетный удар по Украине. Одной из основных мишеней врага стал Староконстантинов.

В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему оккупанты бьют по нему не впервые. Он также подчеркнул, что все попытки врага напрасны, передает 24 Канал.

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По Староконстантинову бьют неслучайно

По словам Юрия Игната, враг не впервые атакует аэродром, расположенный там. По его словам, он является штатным местом базирования бригады тактической авиации. А она имеет на своем вооружении бомбардировщики Су-24М.

Но в нынешних условиях хочу сказать, что авиация у нас довольно мобильная. Наши авиаторы, летчики и все, кто обеспечивает полеты, знают, как противодействовать врагу в таких условиях,

– подчеркнул он.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что по всей территории Украины раскинуты десятки оперативных аэродромов. Поэтому попытки россиян уничтожить нашу авиацию бесполезны.

Они разве что в своих пабликах, своих пропагандистских каналах уничтожают по 20 самолетов каждую неделю. Я думаю, что наши летчики покажут им в ближайшее время, где раки зимуют,

– подчеркнул Игнат.

Атака по Староконстантинову 5 августа: что известно

Заметим, что к вечеру по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Она была связана с тем, что враг запустил "Калибры".

Около 18:50 в ВСУ сообщили, что оккупанты целятся на Староконстантинов, что в Хмельницкой области.

Возможное направление – Староконстантинов! Оставайтесь в укрытии,

– отмечали тогда в Воздушных силах.