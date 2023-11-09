Лоцман, погибший во время атаки на судно под флагом Либерии – украинец, – Гуменюк
Источник:Суспильне
Российская армия 8 ноября атаковала порт в Одесской области, в результате которого пострадало судно под флагом Либерии. Кроме того, при обстреле также погиб лоцман, находившийся на тот момент на корабле.
В конце концов, стало известно, что погибший лоцман является гражданином Украины. В то же время само судно получило существенные повреждения.
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Погибший лоцман был украинцем
Спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что погибший лоцман, являющийся гражданином Украины, работал в Администрации морских портов. Кроме того, ранение получил еще один работник порта.
Ранения не критичны, вероятнее всего, баротравма. Что касается состояния здоровья членов экипажа, то госпитализировали только одного,
– сказала она.
Гуменюк также отметила, что остальные члены экипажа получили помощь на месте и остались на борту судна. Спикер также отметила, что сам корабль повредило довольно серьезно.
Россия атаковала судно под флагом Либерии
- В Силах обороны Юга Украины рассказали, что Россия 8 ноября ударила противорадиолокационной ракетой Х-31П по одному из портов Одесской области. Этот удар оккупанты совершили с помощью собственной тактической авиации.
- В результате обстрела пострадала надстройка гражданского судна под флагом Либерии. Корабль в этот момент как раз заходил в порт в Одесской области, чтобы вывезти из Украины железную руду, направлявшуюся в Китай.
- Во время атаки погиб лоцман, находившийся на момент обстрела на судне, а также пострадали еще трое членов экипажа. Травмированные, по предварительным данным, были гражданами Филиппин.
- Кроме того, ранение также получил и работник порта. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь, а одного из них госпитализировали.
- Стоит отметить, что до этого мониторинговые телеграм-каналы сообщали о движущейся цели в направлении Одесской области. Тогда предполагали, что это могли быть ракеты Х-31 или Х-59, которые оккупанты регулярно запускают со своих самолетов по южным областям нашего государства.