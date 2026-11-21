В нейтральных водах Финского залива 21 ноября подверглось атаке российское грузовое судно Sparta II. На самом деле возникает вопрос, что там вообще произошло.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, пока нет подтвержденных фактов причастности Украины к этой атаке.

Кто мог совершить такую атаку?

Как подчеркнул Попович, если за этим действительно стоят украинские силы, то это свидетельствует о колоссальном расширении географии ударов. Поразить беспилотниками судно в Финском заливе – это действительно сложно.

Я не могу сказать, что это мы. Хотя если это мы, то география ударов по российским военным судам значительно расширяется. Каким образом это можно было бы сделать с нашей стороны – я себе не представляю. Но если это мы, то можно только гордиться тем, что теперь мы можем наносить удары даже в Финском заливе, который удален от Украины несколькими странами,

– отметил Попович.

Аналитик обратил внимание на сложность такой операции, поскольку поражение движущегося судна принципиально отличается от ударов по стационарным объектам, таким как порт Усть-Луга. Сухогруз остановили на ходу примерно в 5 километрах от берега. И пока непонятно, чем именно удалось поразить судно. Сухогруз остановили на ходу примерно в 5 километрах от берега. И пока непонятно, чем именно удалось поразить судно.

Военный обозреватель прокомментировал атаку на российское судно в Финском заливе: смотрите видео 24 Канала

Корабль мог перевозить любое оружие или даже ракеты в Калининград, который Россия регулярно использует для дестабилизации региона.

При этом не стоит исключать сценарий, что это может быть российская провокация, чтобы иметь повод начать агрессивные действия в отношении стран Балтии.

Если россияне скажут, что это что-то было "запущено из Балтии", то тогда это можно положить в основу какого-то заявления и начала каких-то конкретных агрессивных действий впоследствии против стран Балтии,

– подытожил Попович.

К слову, ранее в Финском заливе два беспилотника атаковали грузовое судно, потому что экипаж пришлось экстренно спасать в открытом море.