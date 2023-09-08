Россиянка корректировала удары по Сумам 7 сентября: ее СБУ задержала по "горячим следам"

В ночь на 7 сентября россияне атаковали Сумы дронами-камикадзе. Сотрудникам СБУ удалось по "горячим следам" обнаружить корректировщицу огня. Ею оказалась россиянка.

Рассказывают, что контрразведка Службы безопасности смогла задержать российскую информаторку. Она помогала врагу атаковать Сумы в ночь на 7 сентября, когда оккупанты били по городу "Шахедами" и ракетами.

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Имеет вид на жительство

Собственно, корректировать огонь россиянам помогала гражданка страны-агрессора. У нее есть вид на жительство в Украине. Более того, долгое время она жила в Сумах, на которые и навела вражеские ракеты и дроны.

В СБУ говорят, что после начала полномасштабного вторжения она начала дистанционно работать с русским гру. Женщина собирала данные о городских объектах, считавшихся местами возможного пребывания украинских военных. Это она делала по указанию российской разведки.

Для сбора разведданных она обходила территорию областного центра якобы по собственным делам или "втемную" выспрашивала "нужные" сведения у своих знакомых,

– отмечают в СБУ.

Фигурантка дела полученную информацию отправляла через мессенджер разведке врага. Оккупанты получали текстовые сообщения с координатами украинских объектов.

Создавала агентурную сеть

Но это еще не всё. Она также занималась созданием на территории Сумской области собственной сети агентов. Россиянка подыскивала "единомышленников". Им она предлагала сотрудничать с оккупантами в войне против нашего государства.

У россиянки провели обыски. В ходе них изъяли мобильный телефон, с помощью которого она передавала данные россиянам. Ей объявили подозрение сразу по двум статьям и обвиняют в:

подстрекательстве к государственной измене в условиях военного положения;

несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения с целью предоставления информации России, если оно повлекло тяжкие последствия.

В СБУ подчеркивают, что россияне грозит пожизненное заключение за совершенные преступления.

Отметим, что в ночь на 7 сентября "Шахед" попал в жилой квартал города Сумы. Известно о том, что повреждения получили 1 частный дом, 20 магазинов и 20 квартир в многоэтажке. Другой дрон-камикадзе удалось сбить.