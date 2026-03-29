Россия ударила по Конотопу: повреждены жилые дома

В Конотопе Сумской области 29 марта зафиксировали вражеский удар. В результате атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

Что известно об атаке на город?

В городе Конотоп Сумской области 29 марта зафиксировали вражеский удар, в результате которого повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

Есть прилет. Гражданская инфраструктура и жилой фонд города... Это террористический акт со стороны москвичей!

– написал мэр.

Сейчас детали относительно масштабов разрушений уточняются. Информация о пострадавших по состоянию на момент сообщения не обнародована.

Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности.

