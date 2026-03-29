29 марта, 06:12
Россия ударила по Конотопу: повреждены жилые дома

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • В Конотопе 29 марта зафиксировали вражеский удар, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
  • Детали относительно масштабов разрушений уточняются, информации о пострадавших пока нет.

В Конотопе Сумской области 29 марта зафиксировали вражеский удар. В результате атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

Что известно об атаке на город?

В городе Конотоп Сумской области 29 марта зафиксировали вражеский удар, в результате которого повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

Есть прилет. Гражданская инфраструктура и жилой фонд города... Это террористический акт со стороны москвичей! 
– написал мэр.

Сейчас детали относительно масштабов разрушений уточняются. Информация о пострадавших по состоянию на момент сообщения не обнародована.

Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности.

Какие еще города пострадали в результате ударов?

  • Вечером 28 марта оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники. Воздушную тревогу объявили в нескольких областях, атака продолжилась ночью и утром 29 марта.

  • В восточной части Броварского района поврежден частный дом. В результате взрывной волны мужчина 1959 года рождения получил травмы от осколков стекла. К счастью, ранения незначительные – госпитализация не понадобилась, всю необходимую помощь ему оказали на месте.

  • В 21:01 28 марта в Хмельницкой области, и по всей Украине, объявили воздушную тревогу. Связана она со взлетом МиГ-31К в России. А уже около 21:08 звуки взрывов слышали в Хмельницкой области. Пока нет подробностей о последствиях атаки.