Россия ударила по Конотопу: повреждены жилые дома
В Конотопе Сумской области 29 марта зафиксировали вражеский удар. В результате атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.
Смотрите также Атаки могут измениться: ветеран указал на изменение тактики обстрелов России
Что известно об атаке на город?
Есть прилет. Гражданская инфраструктура и жилой фонд города... Это террористический акт со стороны москвичей!
– написал мэр.
Сейчас детали относительно масштабов разрушений уточняются. Информация о пострадавших по состоянию на момент сообщения не обнародована.
Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности.
Какие еще города пострадали в результате ударов?
Вечером 28 марта оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники. Воздушную тревогу объявили в нескольких областях, атака продолжилась ночью и утром 29 марта.
В восточной части Броварского района поврежден частный дом. В результате взрывной волны мужчина 1959 года рождения получил травмы от осколков стекла. К счастью, ранения незначительные – госпитализация не понадобилась, всю необходимую помощь ему оказали на месте.
В 21:01 28 марта в Хмельницкой области, и по всей Украине, объявили воздушную тревогу. Связана она со взлетом МиГ-31К в России. А уже около 21:08 звуки взрывов слышали в Хмельницкой области. Пока нет подробностей о последствиях атаки.