Утренняя служба должна проходить не так: враг повредил Петропавловскую церковь в Белополье

Россияне обстреляли Сумскую область вечером 9 мая, несмотря на так называемое "перемирие", которое они сами же объявили. В результате атаки поврежден архитектурный памятник - храм Петра и Павла.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местную журналистку Наталью Калиниченко.

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Что известно об атаке врага на Сумскую область 9 мая

Калиниченко написала, что россияне использовали КАБы для атаки. Храм повредили в городе Белополье.

500 – килограммовый КАБ разрушил и повредил десятки домов рядом, газопровод, линии электропередач. Крепкие, трехсотлетние стены храма выдержали удар, но двери, окна и иконы в середине почувствовали всю "благосклонность русского мира", – сообщила она.

Повреждения в Петропавловской церкви в результате российского обстрела / Фото из фейсбука Натальи Калиниченко

Председатель общины Юрий Зарко рассказал Суспильному, что КАБ полностью разрушил соседний дом. В то время хозяйка находилась в 20 метрах от попадания и не травмировалась. В целом разрушены около пяти домов. По меньшей мере десять поврежденных.

Он добавил, что оккупанты атаковали город несколько раз в течение 9 мая. Также поврежден местный магазин – в момент удара там были люди, но раненых нет.

Россияне атаковали украинский город во время парада Путина 9 мая. Российские самолеты Су-34 под прикрытием истребителей Су-35 нанесли удары КАБами по Сумской области.