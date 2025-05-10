Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеву журналістку Наталію Калініченко.

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Що відомо про атаку ворога на Сумщину 9 травня

Калініченко написала, що росіяни використали КАБи для атаки. Архітектурну пам'ятку пошкодили в місті Білопілля.

500 – кілограмовий КАБ зруйнував і пошкодив десятки будинків поруч, газопровід, лінії електропередач. Міцні, трьохсотрічні стіни храму витримали удар, але двері, вікна й ікони в середині відчули всю "прихильність руського міра", – повідомила вона.

Пошкодження у Петропавлівській церкві унаслідок російського обстрілу / Фото з фейсбуку Наталії Калініченко

Голова громади Юрій Зарко розповів Суспільному, що КАБ повністю зруйнував сусідній будинок. У той час господарка знаходилася у 20 метрах від влучання та не травмувалася. Загалом зруйновані близько п'яти будинків. Щонайменше десять пошкоджених.

Він додав, що окупанти атакували місто кілька разів протягом 9 травня. Також пошкоджено місцевий магазин – у момент удару там були люди, але поранених немає.

Росіяни атакували українське місто під час параду Путіна 9 травня. Російські літаки Су-34 під прикриттям винищувачів Су-35 завдали ударів КАБами по Сумщині.