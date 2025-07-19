Атаковал в течение 4 часов: враг массированно ударил "Шахедами" по Шостке Сумской области

Российские оккупанты продолжают террор Сумщины. Так, ночью 19 июля захватчики массированно ударили по Шосткинской общине.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Олега Григорова.

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Какие последствия атаки на Сумщину?

Ночью 19 июля Шосткинская община на Сумщине оказалась под массированной атакой со стороны России.

По данным главы ОВА, почти в течение 4 часов оккупационные войска атаковали Шостку ударными БпЛА.

В результате атаки врага разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Также есть повреждения в жилом секторе,

– сообщил Григоров.

По состоянию на 8:18 предварительно, обошлось без пострадавших.

Сейчас на месте работают соответствующие службы. Они обследуют территорию и ликвидируют последствия ударов.

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К слову, российские войска ночью 19 июля нанесли по Павлограду самый массированный удар с начала полномасштабного вторжения. По данным главы ОВА Сергея Лысака, был взрыв за взрывом. Оккупанты целились ракетами и беспилотниками.

В результате атаки, изуродованы пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка. Возникли возгорания.