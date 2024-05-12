Только за один день на Сумщине прогремели 93 взрыва: есть жертва в результате ракетного удара России

Оккупанты продолжают беспощадно обстреливать Сумскую область. Только за день, 11 мая, на территории области зафиксировали почти сотню взрывов.

Так, течение дня россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. К сожалению, не обошлось без жертв.

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Погибла молодая женщина

В течение дня в области зафиксировали аж 93 взрыва. Оккупанты обстреляли 10 общин Сумской области. В частности, в Сумской Россия нанесла ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра.

В результате вражеского ракетного удара погибла женщина 1987 года рождения, получив множественные ранения несовместимые с жизнью,

– сообщили в Сумской ОВА.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей.

В Краснопольской общине враг бил из минометов (10 взрывов). В Белопольской – оккупанты ударили FPV-дроном (1 взрыв), обстреляли из минометов (3 взрыва), артиллерии (10 взрывов).

Также оккупанты сбросили 6 мин на территорию Великописаревской общины. Также осуществили артобстрелы (19 взрывов).

Шалигинская громада – минометные обстрелы (8 взрывов). В Эсманьской агрессор ударил из минометов (6 взрывов) и артиллерии (14 взрывов).

В Миропольской осуществлен минометный обстрел (2 взрыва). В Середино-Будской громаде оккупанты сбросили 2 мины.

В Юнаковской зафиксирован артобстрел (4 взрыва) и удар FPV-дроном (1 взрыв). А в Хотинской громаде враг обстрелял из РСЗО обстрел (4 взрыва).

Обратите внимание! Ночью 6 мая российские захватчики ударили "Шахедами" по энергетической инфраструктуре Сумской области. В результате обстрела без света остались населенные пункты в трех районах.