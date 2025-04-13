Больше всего людей погибло в троллейбусе, они возвращались из церкви, – ОВА об обстреле Сум

Российская армия 13 апреля нанесла ракетные удары по Сумах. В эпицентре ракетного удара оказался обычный троллейбус с гражданскими. Именно там погибло больше всего людей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника Сумской ОГА Владимира Артюха в эфире телемарафона.

Важно Россияне нанесли баллистический удар по Сумах, много жертв: все, что известно об ударе

Детали о погибших в результате ракетного удара

В Вербное воскресенье утром Россия совершила жестокое военное преступление и нанесла ракетные удары по центру города Сумы. В эпицентре взрыва оказался троллейбус, в котором погибло много людей.

Начальник Сумской ОВА Артюха жутко назвал его "троллейбусом смерти". Всего в результате атаки погиб 21 человек.

Больше всего людей погибло в троллейбусе – практически все, кто там был. Сейчас проводится эвакуация тел,

– сообщил Артюха.

Он добавил, что люди как раз возвращались из церкви, когда российская армия нанесла ракетные удары. Артюха сообщил, что он сразу прибыл на место атаки, когда Россия во второй раз нанесла ракетный удар.

По его словам, враг цинично ударил баллистической кассетной ракетой. Когда Артюха прибыл на место удара, то в воздухе прогремел второй взрыв, а после – элементы кассетного боеприпаса поразили гражданское население и инфраструктуру.

К слову, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил, что Россия ударила по Сумах ракетой с кассетным боеприпасом. Такой вид оружия используется, чтобы нанести как можно больше разрушений и убить как можно больше людей.

Стоит отметить, что 4 апреля российская армия также ударила баллистической ракетой с кассетным боеприпасом по Кривому Рогу. Оккупанты цинично атаковали жилой район, ракета взорвалась рядом с детской площадкой.