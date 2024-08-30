Удар по предприятию в Сумах: прокуратура сообщила о раненых
Источник:Прокуратура Сумской области
В результате ночного удара по предприятию в Сумах ранения получили 9 человек. Окончательные последствия российской атаки еще устанавливают.
В ночь на 30 августа россияне нанесли по Сумах авиационный удар. Враг атаковал гражданское предприятие, там начался пожар. К сожалению, есть пострадавшие.
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В результате удара по Сумах есть раненые
В Сумской областной прокуратуре сообщили, что, по предварительным данным, в результате атаки оккупантов ранения получили 9 человек.
По состоянию на сейчас спасатели все еще ликвидируют последствия пожара.
Тем временем прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 УК Украины.
Что известно об атаке на Сумы
- По данным следствия, россияне нанесли удар по предприятию в Сумах 30 августа около 01:30.
- На месте атаки поднялся сильный пожар.
- В ОВА сообщили, что в результате пожара есть задымление воздуха в отдельных микрорайонах города. Поэтому местных жителей предупредили, что нужно плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки.
- Над ликвидацией последствий работают все аварийно-спасательные службы.