Удар по предприятию в Сумах: прокуратура сообщила о раненых

В результате ночного удара по предприятию в Сумах ранения получили 9 человек. Окончательные последствия российской атаки еще устанавливают.

В ночь на 30 августа россияне нанесли по Сумах авиационный удар. Враг атаковал гражданское предприятие, там начался пожар. К сожалению, есть пострадавшие.

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В результате удара по Сумах есть раненые

В Сумской областной прокуратуре сообщили, что, по предварительным данным, в результате атаки оккупантов ранения получили 9 человек.

По состоянию на сейчас спасатели все еще ликвидируют последствия пожара.

Тем временем прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Что известно об атаке на Сумы