Несмотря на все усилия врага, мобилизация продолжалась, продолжается и будет продолжаться, – Сухопутные войска

Российские военные целенаправленно атакуют территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Ударами по ТЦК агрессор пытается сорвать мобилизацию. Впрочем, усилия врага напрасны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спикера Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева в эфире телемарафона.

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Сухопутные войска о мобилизации в Украине

На фоне ударов России по ТЦК спикер Сухопутных войск прокомментировал ход мобилизации в Украине.

Несмотря на все усилия врага, который стремится притормозить этот процесс или даже остановить его, мобилизация у нас продолжалась, продолжается и будет продолжаться,

– подчеркнул Саранцев.

Спикер добавил, все сделано для того, чтобы процесс комплектации и пополнения подразделений Сил обороны оставался безостановочным.

Накануне спикер Сухопутных войск также отмечал, что, кроме срыва мобилизации, агрессор пытается также посеять страх и уныние среди населения. Спикер заметил, что многие ТЦК расположены в густонаселенных районах с развитой инфраструктурой.

"Такое опасное соседство должно возмутить граждан и подтолкнуть их к каким-то действиям против ТЦК... Именно на это Россия, вероятнее всего, делает ставку", – сказал Саранцев.