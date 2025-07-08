Несмотря на все усилия врага, мобилизация продолжалась, продолжается и будет продолжаться, – Сухопутные войска
- Российские военные атакуют ТЦК и СП, пытаясь сорвать мобилизацию в Украине.
- В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что, несмотря на усилия врага, мобилизация будет продолжаться.
Российские военные целенаправленно атакуют территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Ударами по ТЦК агрессор пытается сорвать мобилизацию. Впрочем, усилия врага напрасны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спикера Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева в эфире телемарафона.
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Сухопутные войска о мобилизации в Украине
На фоне ударов России по ТЦК спикер Сухопутных войск прокомментировал ход мобилизации в Украине.
Несмотря на все усилия врага, который стремится притормозить этот процесс или даже остановить его, мобилизация у нас продолжалась, продолжается и будет продолжаться,
– подчеркнул Саранцев.
Спикер добавил, все сделано для того, чтобы процесс комплектации и пополнения подразделений Сил обороны оставался безостановочным.
Накануне спикер Сухопутных войск также отмечал, что, кроме срыва мобилизации, агрессор пытается также посеять страх и уныние среди населения. Спикер заметил, что многие ТЦК расположены в густонаселенных районах с развитой инфраструктурой.
"Такое опасное соседство должно возмутить граждан и подтолкнуть их к каким-то действиям против ТЦК... Именно на это Россия, вероятнее всего, делает ставку", – сказал Саранцев.