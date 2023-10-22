Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х, ранее известной как твиттер. Она подчеркнула, что Россию должны привлечь к ответственности за это военное преступление, передает 24 Канал.

К теме Смертельный удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом: все, что известно о трагедии

Бринк отреагировала на удар России возле Харькова

Посол рассказала, что в этот день она снова увидела "ужасные кадры российского насилия против гражданского населения в Украине". В частности, она осудила атаку терминала "Новой почты" под Харьковом.

Ракетный обстрел почтового отделения в Харькове унес жизни 6 человек, еще больше получили серьезные ранения,

– написала она.

Бринк отметила, что "пренебрежение Кремля к жизни должен увидеть весь мир". Она также заверила, что Соединенные Штаты будут рядом с украинцами, чтобы Россия смогла полностью ответить за свои преступные действия.

Удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом: что известно