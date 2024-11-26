Почти 100 тысяч абонентов до сих пор без света: какая ситуация на Тернопольщине после ночной атаки

Ночью 26 ноября россияне атаковали объект энергетической инфраструктуры на Тернопольщине. Из-за вражеского удара около 95 тысяч абонентов до сих пор остаются без света.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Тернопольской ОВА Вячеслава Негоду. Отмечается, что энергетики работают над восстановлением электросети, а ситуация динамично меняется.

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Какие последствия российской атаки на Тернопольщину

Вячеслав Негода сообщил, что, по данным АО "Тернопольоблэнерго", без электроснабжения сейчас остаются около 95 тысяч абонентов. Наибольшие ограничения предусмотрены для северной части области и самого Тернополя.

Утром были перебои с мобильной связью. Сейчас большинство объектов функционируют стабильно благодаря резервным источникам питания, которые обслуживаются аварийно-восстановительными бригадами операторов. Временные проблемы могут быть решены совместными усилиями мобильных операторов и органами местного самоуправления,

– добавил глава ОВА.

Негода отметил, что медицинские и учебные учреждения работают в обычном режиме – больницы обеспечены резервным питанием. Также там были оборудованы специальные укрытия для пациентов и персонала.

Для безопасности и бесперебойной работы образовательные учреждения обеспечены резервными источниками электроснабжения, что гарантирует продолжение учебного процесса даже в случае длительного отсутствия электроэнергии,

– рассказал Вячеслав Негода.

По его словам, сейчас энергетики и представители коммунальных служб продолжают оценивать убытки и определять сроки восстановления поврежденных объектов инфраструктуры.