Война пришла в дом к каждому оккупанту, – ГУР о "хлопке" на ТЭС в Белгороде
16 апреля российский Белгород снова посетил "хлопок" – там в ТЭС прилетел беспилотник. Это уже прокомментировали в украинской разведке.
Россияне должны привыкнуть, что пока они ведут захватническую войну, на их территории нет безопасных мест. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, информирует 24 Канал.
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Что говорят в ГУР о "хлопке" на ТЭС в Белгороде
По словам Юсова, украинская разведка все фиксирует, но она не будет подтверждать или опровергать эту информацию.
Очевидно, что для людей, которые верят в чудо и делают добро, Благодатный огонь греет. Кто делает зло – для того огонь на Пасху бывает другой,
– отметил он.
Юсов считает, что россияне должны привыкнуть, что пока они ведут захватническую войну, на их территории нет безопасных мест. К тому же война уже пришла в дом к каждому оккупанту и каждому подданному российскому режиму.
Мощные взрывы в Белгороде: что известно
- Вечером 16 апреля в ТЭС Белгорода прилетел беспилотник. Пропагандисты заявляли о пожаре на подстанции.
- Известно, что в результате попадания БПЛА по ТЭС часть Белгорода осталась без света.
- Мониторинговые службы сообщали, что ТЭС поразил беспилотник неизвестного происхождения. Местные каналы писали, что это не единственный БПЛА.
- К тому же в Белгороде и Белгородском районе зафиксировали 2 пожара на гражданских объектах. Пострадавших, предварительно, нет.
- Кстати, недавно 27 марта россияне жаловались, что беспилотники якобы "атаковали" газопровод в Белгороде. "Дрон" якобы запустили из Волчанска Харьковской области.
- А 14 марта в Белгород пришел громкий "хлопок". Было несколько взрывов, которые напугали местных.