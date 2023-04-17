Война пришла в дом к каждому оккупанту, – ГУР о "хлопке" на ТЭС в Белгороде

17 апреля 2023, 11:59
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16 апреля российский Белгород снова посетил "хлопок" – там в ТЭС прилетел беспилотник. Это уже прокомментировали в украинской разведке.

Россияне должны привыкнуть, что пока они ведут захватническую войну, на их территории нет безопасных мест. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, информирует 24 Канал.

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Что говорят в ГУР о "хлопке" на ТЭС в Белгороде

По словам Юсова, украинская разведка все фиксирует, но она не будет подтверждать или опровергать эту информацию.

Очевидно, что для людей, которые верят в чудо и делают добро, Благодатный огонь греет. Кто делает зло – для того огонь на Пасху бывает другой,
– отметил он.

Юсов считает, что россияне должны привыкнуть, что пока они ведут захватническую войну, на их территории нет безопасных мест. К тому же война уже пришла в дом к каждому оккупанту и каждому подданному российскому режиму.

Мощные взрывы в Белгороде: что известно

  • Вечером 16 апреля в ТЭС Белгорода прилетел беспилотник. Пропагандисты заявляли о пожаре на подстанции.
  • Известно, что в результате попадания БПЛА по ТЭС часть Белгорода осталась без света.
  • Мониторинговые службы сообщали, что ТЭС поразил беспилотник неизвестного происхождения. Местные каналы писали, что это не единственный БПЛА.
  • К тому же в Белгороде и Белгородском районе зафиксировали 2 пожара на гражданских объектах. Пострадавших, предварительно, нет.
  • Кстати, недавно 27 марта россияне жаловались, что беспилотники якобы "атаковали" газопровод в Белгороде. "Дрон" якобы запустили из Волчанска Харьковской области.
  • А 14 марта в Белгород пришел громкий "хлопок". Было несколько взрывов, которые напугали местных.
Автор: Софія Ковнір