Охотятся на маршрутки и троллейбусы: оккупанты массированно атаковали транспорт в Запорожье

Российские войска провели атаку дронами на общественный транспорт в Запорожье, поразив 7 автобусов и троллейбусов. В городе пострадали 14 человек, а в результате удара по гуманитарному микроавтобусу в области погибла пожилая женщина.

Об изменении тактики противника и последствиях обстрелов корреспондент из Запорожья рассказал в эфире 24 Канала. Оккупанты целенаправленно направляли ударные беспилотники на центральные улицы и площади города в часы движения городских маршрутов. Среди пострадавших пассажиров есть 14-летний ребенок, а одна из раненых женщин находится в больнице в тяжелом состоянии.

Удар по гуманитарной миссии и сотни обстрелов области

Помимо атак на городские маршрутки и троллейбусы, захватчики нанесли удар дроном по микроавтобусу гуманитарной миссии "Пролиска" в селе Беленькое. В салоне транспортного средства находились водитель и 23 пассажира, преимущественно пожилые люди. Российский беспилотник "Ждун" сумел пролететь под установленную антидроновую сетку и пробил крышу. От полученных травм скончалась женщина 1952 года рождения, еще трое человек, включая водителя, получили ранения.

Всего за сутки оккупационные войска нанесли 792 удара по 56 населенным пунктам региона, в результате чего двое человек погибли, а 23 получили ранения различной степени тяжести. В то же время на заповедном острове Хортица саперы ГСЧС обнаружили 250-килограммовую российскую авиабомбу, которая упала и не взорвалась; специалисты успешно взорвали ее на месте.

Россияне охотятся за транспортом в Запорожье: смотрите видео

Ситуация на передовой и преступления в оккупированных районах

По данным Генерального штаба, на Гуляйпольском направлении противник совершил 18 атак в сторону Успешного, Терноватого, Егоровки, Горького и Чаривного, а на Ореховском направлении зафиксировано две атаки. Существенного продвижения врага украинские военные не допустили, незначительные изменения зафиксированы лишь в серой зоне к северу от Белогорья.

Тем временем во временно оккупированную часть области прибыл первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко, курирующий захваченные регионы. Вместе с гауляйтером Евгением Балицким он инспектировал объекты с целью контроля и перераспределения финансовых траншей из Москвы.

Кроме того, оккупанты усилили милитаризацию украинских детей, привлекая более 100 школьников к игре "Тактические прятки", где их в камуфляже обучают маскировке в лесу для пропаганды службы в армии захватчиков.

Накануне армия РФ уже совершала подобные военные преступления, нанеся в Днепре массированный удар по транспортным узлам и железнодорожным платформам с гражданскими пассажирами.

В Кременчуге российский беспилотник попал в многоэтажный дом. Сообщается о трех погибших, также есть раненые.

Россия также ударила по центру Чернигова, в результате чего погибли две 15-летние девушки, много пострадавших.

