Россияне запустили "Шахеды": в части областей раздается воздушная тревога

Вечером 17 июля российские войска в очередной раз запустили ударные беспилотники. Ряд северных областей Украины оказались под загозой атаки вражеских "Шахедов".

Тревога была объявлена сразу в нескольких областях. 24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Россияне запустили ударные БпЛА