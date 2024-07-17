Россияне запустили "Шахеды": в части областей раздается воздушная тревога
Вечером 17 июля российские войска в очередной раз запустили ударные беспилотники. Ряд северных областей Украины оказались под загозой атаки вражеских "Шахедов".
Тревога была объявлена сразу в нескольких областях. 24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Россияне запустили ударные БпЛА
Несколько групп БПЛА есть в западной и южной частях Харьковской области, курс южный. И еще есть БПЛА на границе Днепропетровской и Запорожской областей, курс южный. Несколько групп БПЛА в Харьковской области, курс южный. БПЛА в направлении Павлограда, Днепропетровской области. В Воздушных силах написали, что беспилотник движется на границе Черниговской и Киевской областей, курс юго-западный. БПЛА в южной части Черниговщины (Прилуки), курс юго-западный. Черниговская, Сумская, Полтавская области – угроза ударных БпЛА!
Направления движения "Шахедов"
Куда движутся ударные БПЛА
– предупредили в Воздушных силах.
Несколько групп БПЛА есть в западной и южной частях Харьковской области, курс южный. И еще есть БПЛА на границе Днепропетровской и Запорожской областей, курс южный.
Несколько групп БПЛА в Харьковской области, курс южный.
БПЛА в направлении Павлограда, Днепропетровской области.
В Воздушных силах написали, что беспилотник движется на границе Черниговской и Киевской областей, курс юго-западный.
БПЛА в южной части Черниговщины (Прилуки), курс юго-западный.
Черниговская, Сумская, Полтавская области – угроза ударных БпЛА!