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24 Канал Новости Украины Россия продолжает атаку по Украине: в Киеве объявляли воздушную тревогу
10 августа, 07:13
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Обновлено - 07:24, 10 августа

Россия продолжает атаку по Украине: в Киеве объявляли воздушную тревогу

Даниил Жоров, Дария Черныш

С вечера 9 августа российские войска продолжают наносить удары по Украине, в частности с помощью ударных БПЛА. В связи с угрозой обстрела в ряде областей объявлена воздушная тревога.

О направлении движения вражеских воздушных целей сообщают Воздушные силы ВСУ. Где раздаются взрывы и каковы последствия ударов по украинским городам, передает 24 Канал.

Куда летят "Шахеды" и другие цели?

Воздушная тревога объявлена в ряде областей: смотрите карту

 

08:16, 10 августа

БПЛА курсом на Сумы с севера.

08:09, 10 августа

БПЛА курсом на Харьков с севера.

07:25, 10 августа

Отражение угрозы применения баллистического оружия.

07:17, 10 августа

БПЛА, следующий курсом на Харьков с востока.

Реактивный БПЛА в Днепропетровской области, курсом на Божедаровку.

07:12, 10 августа

Угроза применения баллистического оружия с севера!

07:03, 10 августа

БПЛА пролетел мимо Высокополья в Херсонской области, курс – западный. БПЛА в Днепропетровской области, курс – на Никополь.

07:01, 10 августа

06:40, 10 августа

Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, направляющийся в сторону Белгород-Днестровского района Одесской области.

06:14, 10 августа

КАБы в Запорожскую область!

06:04, 10 августа

05:57, 10 августа

Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, следующий курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области.

05:32, 10 августа

БПЛА на западе Черниговской области, курс южный.

БПЛА на востоке Черниговской области, курс западный.

04:40, 10 августа

БПЛА из Черниговской области, направляющийся в Киевскую область (Вышгородский район).

04:29, 10 августа

БПЛА в акватории Черного моря, в сторону Одесской области (Измаильский район).

04:17, 10 августа

БПЛА курсом на Запорожье с юга.

БПЛА на западе Черниговской области, курс южный.

03:58, 10 августа

Отбой угрозы применения баллистического оружия.

03:38, 10 августа

Снова угроза применения баллистического оружия с севера!

03:13, 10 августа

БПЛА мимо Малой Даниловки в Харьковской области, курс южный.

03:04, 10 августа

БПЛА в направлении Сум с севера.

03:00, 10 августа

БПЛА курсом на Чернигов с севера.

02:55, 10 августа

БПЛА к югу от Запорожья, курс северо-западный. 

БПЛА к северу от Чернигова, курс западный, юго-западный.

02:54, 10 августа

УАБы атаковали Сумы, раздались взрывы.
02:25, 10 августа

Черниговская область: БПЛА к северо-востоку от Чернигова, курс юго-западный, БПЛА мимо Лосиновки в направлении Киевской области.

Харьковская область: БПЛА в направлении Вильшан, Дергачей, БПЛА к западу от Старого Салтова.

Сумская область: БПЛА к востоку от Сум, курс южный, юго-западный.

БПЛА к югу от Запорожья, курс северо-западный.

02:04, 10 августа

Днепропетровская область: реактивный БПЛА на Юрьевку по юго-западному курсу.

БПЛА в направлении Харькова с северо-запада.

БПЛА курсом на Павлоград с севера.

01:54, 10 августа

БПЛА в Черниговской области на Парафиевку или мимо на юго-западном курсе.

БПЛА в направлении Запорожья с юга.

01:20, 10 августа

БПЛА в направлении Сум с севера, в направлении Запорожья с юго-востока.

Киевская область: БПЛА в направлении Переяслава.

Черниговская область: БПЛА к северо-западу от Нежина, курс западный.

01:00, 10 августа

Сумская область: БПЛА к северу от Липовой Долины, курс переменный.

Киевская область: БПЛА к юго-востоку от Яготина, курс юго-западный.

БПЛА в направлении Запорожья с юго-востока.

00:40, 10 августа

Отбой угрозы применения баллистического оружия.

Полтавская область: БПЛА в районе Чернухи, Пирятина, Лубны и мимо Оржицы в направлении Кременчугского водохранилища (Черкасская область).

00:17, 10 августа

Угроза применения баллистического оружия с севера! Тревога в Киеве.

00:11, 10 августа

БПЛА в направлении Запорожья.

Полтавская область: БПЛА к западу от Миргорода, курс южный, и БПЛА в направлении Чернух, Пирятина с северо-востока.

23:50, 09 августа

Харьковская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Печениг по юго-западному курсу.

23:50, 09 августа

БПЛА в направлении Сум с севера.

23:44, 09 августа

БПЛА в направлении Харькова/Малой Даниловки с северо-востока.

23:33, 09 августа

Запорожская область: БПЛА к северу от Вольнянска в направлении Славгорода (Днепропетровская область).

23:30, 09 августа

Черниговская область: БПЛА пролетел мимо Бахмача в юго-западном направлении (Ичня).

23:28, 09 августа

УАБы в Запорожскую область!

23:27, 09 августа

БПЛА на юго-западе Сумской области в направлении Полтавской области (Чернухи/Лохвица).

23:21, 09 августа

БПЛА в Полтавской области над/мимо Котельвы, Опишни, Диканьки в южном направлении (Полтава/Решетиловка).

23:07, 09 августа

УАБы на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

22:58, 09 августа

БПЛА, следующий курсом на Харьков с северо-запада.

22:57, 09 августа

Полтавская область: БПЛА в направлении Пирятина.

22:56, 09 августа

  • Несколько групп БПЛА с юга Сумской области в направлении Полтавской области (Котельва) и Харьковской области (Краснокутск),
  • реактивные БПЛА из акватории Черного моря в сторону Одесской области (Сергеевка/Затока).
22:43, 09 августа

Сумская область:

  • БПЛА пролетел мимо Боромли в западном направлении,
  • БПЛА в направлении Сум с востока.
22:32, 09 августа

БПЛА в направлении Сум с северо-востока.

22:22, 09 августа

УАБы в Донецкую область/на восток Днепропетровской области!

22:20, 09 августа

УАБи на юго-восток Днепропетровской области!

22:16, 09 августа

Реактивные БПЛА в направлении Чугуева/Новопокровки в Харьковской области с севера.

22:14, 09 августа

БПЛА, следующий курсом на Харьков с северо-запада.

21:42, 09 августа

  • Реактивные БПЛА пролетели мимо Чугуева в Харьковской области, курс южный,
  • БПЛА пролетел мимо Цвитково/Смилы в Черкасской области, курс западный.
21:36, 09 августа

УАБы в Запорожскую область!

21:29, 09 августа

БПЛА, следующий курсом на Харьков с севера.

21:16, 09 августа

БПЛА пролетел мимо Чигирина в Черкасской области, курс – западный.

21:15, 09 августа

БПЛА в акватории Черного моря, направляется к Затоке.

21:11, 09 августа

Ракета в Харьковской области, летит в сторону Мерефы.

21:07, 09 августа

Ракета летит в сторону Затоки!

20:52, 09 августа

УАБы на севере Харьковской области.

20:50, 09 августа

"Бандероль" направляется в Татарбунары.

20:48, 09 августа

БПЛА, следующий курсом на Сумы с севера.

20:46, 09 августа

Боеприпас "Бандероль" в режиме баражирования направляется к Затоке.

20:45, 09 августа

БПЛА направляется на Кременчуг!

20:44, 09 августа

Боеприпасы "Бандероль" в районе Каролино-Бугаз.

20:41, 09 августа

Цели в акватории Черного моря, курсом на Черноморск/Овидиополь.

20:36, 09 августа

БПЛА, следующий курсом на Харьков с севера.

20:32, 09 августа

Активность вражеской тактической авиации в акватории Черного моря!

20:31, 09 августа

УАБы в Сумскую область.

20:09, 09 августа

БПЛА в акватории Черного моря, направляется к Затоке.

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