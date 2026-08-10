Россия продолжает атаку по Украине: в Киеве объявляли воздушную тревогу

С вечера 9 августа российские войска продолжают наносить удары по Украине, в частности с помощью ударных БПЛА. В связи с угрозой обстрела в ряде областей объявлена воздушная тревога.

О направлении движения вражеских воздушных целей сообщают Воздушные силы ВСУ. Где раздаются взрывы и каковы последствия ударов по украинским городам, передает 24 Канал.

Куда летят "Шахеды" и другие цели?

Воздушная тревога объявлена в ряде областей: смотрите карту