Россия продолжает атаку по Украине: в Киеве объявляли воздушную тревогу
С вечера 9 августа российские войска продолжают наносить удары по Украине, в частности с помощью ударных БПЛА. В связи с угрозой обстрела в ряде областей объявлена воздушная тревога.
О направлении движения вражеских воздушных целей сообщают Воздушные силы ВСУ. Где раздаются взрывы и каковы последствия ударов по украинским городам, передает 24 Канал.
Куда летят "Шахеды" и другие цели?
Воздушная тревога объявлена в ряде областей: смотрите карту
БПЛА курсом на Сумы с севера. БПЛА курсом на Харьков с севера. Отражение угрозы применения баллистического оружия. БПЛА, следующий курсом на Харьков с востока. Реактивный БПЛА в Днепропетровской области, курсом на Божедаровку. Угроза применения баллистического оружия с севера! БПЛА пролетел мимо Высокополья в Херсонской области, курс – западный. БПЛА в Днепропетровской области, курс – на Никополь. Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, направляющийся в сторону Белгород-Днестровского района Одесской области. КАБы в Запорожскую область! Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, следующий курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области. БПЛА на западе Черниговской области, курс южный. БПЛА на востоке Черниговской области, курс западный. БПЛА из Черниговской области, направляющийся в Киевскую область (Вышгородский район). БПЛА в акватории Черного моря, в сторону Одесской области (Измаильский район). БПЛА курсом на Запорожье с юга. БПЛА на западе Черниговской области, курс южный. Отбой угрозы применения баллистического оружия. Снова угроза применения баллистического оружия с севера! БПЛА мимо Малой Даниловки в Харьковской области, курс южный. БПЛА в направлении Сум с севера. БПЛА курсом на Чернигов с севера. БПЛА к югу от Запорожья, курс северо-западный. БПЛА к северу от Чернигова, курс западный, юго-западный. Черниговская область: БПЛА к северо-востоку от Чернигова, курс юго-западный, БПЛА мимо Лосиновки в направлении Киевской области. Харьковская область: БПЛА в направлении Вильшан, Дергачей, БПЛА к западу от Старого Салтова. Сумская область: БПЛА к востоку от Сум, курс южный, юго-западный. БПЛА к югу от Запорожья, курс северо-западный. Днепропетровская область: реактивный БПЛА на Юрьевку по юго-западному курсу. БПЛА в направлении Харькова с северо-запада. БПЛА курсом на Павлоград с севера. БПЛА в Черниговской области на Парафиевку или мимо на юго-западном курсе. БПЛА в направлении Запорожья с юга. БПЛА в направлении Сум с севера, в направлении Запорожья с юго-востока. Киевская область: БПЛА в направлении Переяслава. Черниговская область: БПЛА к северо-западу от Нежина, курс западный. Сумская область: БПЛА к северу от Липовой Долины, курс переменный. Киевская область: БПЛА к юго-востоку от Яготина, курс юго-западный. БПЛА в направлении Запорожья с юго-востока. Отбой угрозы применения баллистического оружия. Полтавская область: БПЛА в районе Чернухи, Пирятина, Лубны и мимо Оржицы в направлении Кременчугского водохранилища (Черкасская область). Угроза применения баллистического оружия с севера! Тревога в Киеве. БПЛА в направлении Запорожья. Полтавская область: БПЛА к западу от Миргорода, курс южный, и БПЛА в направлении Чернух, Пирятина с северо-востока. Харьковская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Печениг по юго-западному курсу. БПЛА в направлении Сум с севера. БПЛА в направлении Харькова/Малой Даниловки с северо-востока. Запорожская область: БПЛА к северу от Вольнянска в направлении Славгорода (Днепропетровская область). Черниговская область: БПЛА пролетел мимо Бахмача в юго-западном направлении (Ичня). УАБы в Запорожскую область! БПЛА на юго-западе Сумской области в направлении Полтавской области (Чернухи/Лохвица). БПЛА в Полтавской области над/мимо Котельвы, Опишни, Диканьки в южном направлении (Полтава/Решетиловка). УАБы на границе Запорожской и Днепропетровской областей. БПЛА, следующий курсом на Харьков с северо-запада. Полтавская область: БПЛА в направлении Пирятина. Сумская область: БПЛА в направлении Сум с северо-востока. УАБы в Донецкую область/на восток Днепропетровской области! УАБи на юго-восток Днепропетровской области! Реактивные БПЛА в направлении Чугуева/Новопокровки в Харьковской области с севера. БПЛА, следующий курсом на Харьков с северо-запада. УАБы в Запорожскую область! БПЛА, следующий курсом на Харьков с севера. БПЛА пролетел мимо Чигирина в Черкасской области, курс – западный. БПЛА в акватории Черного моря, направляется к Затоке. Ракета в Харьковской области, летит в сторону Мерефы. Ракета летит в сторону Затоки! УАБы на севере Харьковской области. "Бандероль" направляется в Татарбунары. БПЛА, следующий курсом на Сумы с севера. Боеприпас "Бандероль" в режиме баражирования направляется к Затоке. БПЛА направляется на Кременчуг! Боеприпасы "Бандероль" в районе Каролино-Бугаз. Цели в акватории Черного моря, курсом на Черноморск/Овидиополь. БПЛА, следующий курсом на Харьков с севера. Активность вражеской тактической авиации в акватории Черного моря! УАБы в Сумскую область. БПЛА в акватории Черного моря, направляется к Затоке.
БПЛА курсом на Сумы с севера.
БПЛА курсом на Харьков с севера.
Отражение угрозы применения баллистического оружия.
БПЛА, следующий курсом на Харьков с востока.
Реактивный БПЛА в Днепропетровской области, курсом на Божедаровку.
Угроза применения баллистического оружия с севера!
БПЛА пролетел мимо Высокополья в Херсонской области, курс – западный. БПЛА в Днепропетровской области, курс – на Никополь.
Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, направляющийся в сторону Белгород-Днестровского района Одесской области.
КАБы в Запорожскую область!
Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, следующий курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области.
БПЛА на западе Черниговской области, курс южный.
БПЛА на востоке Черниговской области, курс западный.
БПЛА из Черниговской области, направляющийся в Киевскую область (Вышгородский район).
БПЛА в акватории Черного моря, в сторону Одесской области (Измаильский район).
БПЛА курсом на Запорожье с юга.
БПЛА на западе Черниговской области, курс южный.
Отбой угрозы применения баллистического оружия.
Снова угроза применения баллистического оружия с севера!
БПЛА мимо Малой Даниловки в Харьковской области, курс южный.
БПЛА в направлении Сум с севера.
БПЛА курсом на Чернигов с севера.
БПЛА к югу от Запорожья, курс северо-западный.
БПЛА к северу от Чернигова, курс западный, юго-западный.
Черниговская область: БПЛА к северо-востоку от Чернигова, курс юго-западный, БПЛА мимо Лосиновки в направлении Киевской области.
Харьковская область: БПЛА в направлении Вильшан, Дергачей, БПЛА к западу от Старого Салтова.
Сумская область: БПЛА к востоку от Сум, курс южный, юго-западный.
БПЛА к югу от Запорожья, курс северо-западный.
Днепропетровская область: реактивный БПЛА на Юрьевку по юго-западному курсу.
БПЛА в направлении Харькова с северо-запада.
БПЛА курсом на Павлоград с севера.
БПЛА в Черниговской области на Парафиевку или мимо на юго-западном курсе.
БПЛА в направлении Запорожья с юга.
БПЛА в направлении Сум с севера, в направлении Запорожья с юго-востока.
Киевская область: БПЛА в направлении Переяслава.
Черниговская область: БПЛА к северо-западу от Нежина, курс западный.
Сумская область: БПЛА к северу от Липовой Долины, курс переменный.
Киевская область: БПЛА к юго-востоку от Яготина, курс юго-западный.
БПЛА в направлении Запорожья с юго-востока.
Отбой угрозы применения баллистического оружия.
Полтавская область: БПЛА в районе Чернухи, Пирятина, Лубны и мимо Оржицы в направлении Кременчугского водохранилища (Черкасская область).
Угроза применения баллистического оружия с севера! Тревога в Киеве.
БПЛА в направлении Запорожья.
Полтавская область: БПЛА к западу от Миргорода, курс южный, и БПЛА в направлении Чернух, Пирятина с северо-востока.
Харьковская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Печениг по юго-западному курсу.
БПЛА в направлении Сум с севера.
БПЛА в направлении Харькова/Малой Даниловки с северо-востока.
Запорожская область: БПЛА к северу от Вольнянска в направлении Славгорода (Днепропетровская область).
Черниговская область: БПЛА пролетел мимо Бахмача в юго-западном направлении (Ичня).
УАБы в Запорожскую область!
БПЛА на юго-западе Сумской области в направлении Полтавской области (Чернухи/Лохвица).
БПЛА в Полтавской области над/мимо Котельвы, Опишни, Диканьки в южном направлении (Полтава/Решетиловка).
УАБы на границе Запорожской и Днепропетровской областей.
БПЛА, следующий курсом на Харьков с северо-запада.
Полтавская область: БПЛА в направлении Пирятина.
Сумская область:
БПЛА в направлении Сум с северо-востока.
УАБы в Донецкую область/на восток Днепропетровской области!
УАБи на юго-восток Днепропетровской области!
Реактивные БПЛА в направлении Чугуева/Новопокровки в Харьковской области с севера.
БПЛА, следующий курсом на Харьков с северо-запада.
УАБы в Запорожскую область!
БПЛА, следующий курсом на Харьков с севера.
БПЛА пролетел мимо Чигирина в Черкасской области, курс – западный.
БПЛА в акватории Черного моря, направляется к Затоке.
Ракета в Харьковской области, летит в сторону Мерефы.
Ракета летит в сторону Затоки!
УАБы на севере Харьковской области.
"Бандероль" направляется в Татарбунары.
БПЛА, следующий курсом на Сумы с севера.
Боеприпас "Бандероль" в режиме баражирования направляется к Затоке.
БПЛА направляется на Кременчуг!
Боеприпасы "Бандероль" в районе Каролино-Бугаз.
Цели в акватории Черного моря, курсом на Черноморск/Овидиополь.
БПЛА, следующий курсом на Харьков с севера.
Активность вражеской тактической авиации в акватории Черного моря!
УАБы в Сумскую область.
БПЛА в акватории Черного моря, направляется к Затоке.