Укр Рус
24 Канал Новости Украины Массированная ракетная атака по Украине: где взрывы и какие последствия
22 февраля, 06:12
3

Массированная ракетная атака по Украине: где взрывы и какие последствия

Диана Подзигун

В ночь на 22 февраля российские войска совершили очередную массированную атаку на украинские города, применив ударные дроны, "Кинжалы" и баллистику. Взрывы прогремели в столице и на Полтавщине, а в ряде регионов угроза баллистических ударов сохраняется.

О последствиях атаки по Украине информирует 24 Канал.

Смотрите также МиГ-31К снова терроризирует Украину: как работает этот самолет с "Кинжалами" в воздушном пространстве

Какие последствия российской атаки на Украину?

 

06:16, 22 февраля

Около 6 утра 22 февраля взрывы слышали и жители Полтавы. Вероятно, город атаковали крылатые ракеты.

Также ночью гремело и в Кропивницком – на город летела баллистика.

Жители Николаева также слышали звуки взрывов.

06:13, 22 февраля

Около 4:20 утра в Киевской области работали силы ПВО по вражеским ударным дронам.

 

06:09, 22 февраля

В ночь на 22 февраля воздушная тревога из-за баллистической угрозы и атаки "Шахедов" прозвучала в большинстве восточных, центральных и северных областей.

Около 4 ночи сирены слышали и в столице.