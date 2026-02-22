Массированная ракетная атака по Украине: где взрывы и какие последствия

В ночь на 22 февраля российские войска совершили очередную массированную атаку на украинские города, применив ударные дроны, "Кинжалы" и баллистику. Взрывы прогремели в столице и на Полтавщине, а в ряде регионов угроза баллистических ударов сохраняется.

О последствиях атаки по Украине информирует 24 Канал.

Какие последствия российской атаки на Украину?