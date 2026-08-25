Враг запустил по Украине "Шахеды", в Чернигове пострадали: где сейчас угроза атаки
Российские войска вновь запускают по украинским городам ударные беспилотники и другие летательные аппараты. В некоторых регионах уже фиксируются последствия обстрелов.
О направлении движения вражеских целей сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.
Куда сейчас летят воздушные цели?
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
Запорожье: БПЛА движется в сторону города с востока. Угроза применения баллистического оружия с юго-востока В результате удара по Основянскому району горит складское здание. Информация о пострадавших пока не поступала. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. КАБы в Запорожской области В результате удара по Основянскому району Харькова горит складское здание. Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Сумы: реактивный БПЛА в направлении города УАБ в Запорожской области В Черниговской МВА сообщили, что в результате российской атаки на Чернигов сгорел один частный дом и еще пять были повреждены. Известно о трех пострадавших, среди которых 10-летний ребенок. Их осматривают медики. УАБы в Днепропетровскую область Запорожье: реактивный БПЛА, приближающийся к городу с запада.
Запорожье: БПЛА движется в сторону города с востока.
Угроза применения баллистического оружия с юго-востока
В результате удара по Основянскому району горит складское здание. Информация о пострадавших пока не поступала. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
КАБы в Запорожской области
В результате удара по Основянскому району Харькова горит складское здание. Информация о пострадавших не поступала.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Сумы: реактивный БПЛА в направлении города
УАБ в Запорожской области
В Черниговской МВА сообщили, что в результате российской атаки на Чернигов сгорел один частный дом и еще пять были повреждены.
Известно о трех пострадавших, среди которых 10-летний ребенок. Их осматривают медики.
УАБы в Днепропетровскую область
Запорожье: реактивный БПЛА, приближающийся к городу с запада.