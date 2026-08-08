Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Россия запустила БПЛА в направлении Украины, в Ровенской области объявлена тревога: куда летят вражеские цели
8 августа, 10:06
33

Россия запустила БПЛА в направлении Украины, в Ровенской области объявлена тревога: куда летят вражеские цели

Дария Черныш

С вечера 7 августа российские войска вновь терроризируют Украину с помощью дронов и других воздушных целей. Из-за угрозы атаки в ряде регионов звучит воздушная тревога.

О направлении движения вражеских целей сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал, а сайт собирает информацию о последствиях ударов.

Где сейчас фиксируют "Шахеды"?

Воздушная тревога в разных регионах Украины: смотрите карту

 

12:34, 08 августа

Группа реактивных БПЛА в Черниговской области, движущаяся по юго-западному курсу.

12:27, 08 августа

Реактивный БПЛА из Киевской области в Житомирскую область (Брусилов/Коростышев).

12:21, 08 августа

Киевская область – реактивный БПЛА пролетел мимо Василькова, направляясь в сторону Боровой.

12:10, 08 августа

Реактивный БПЛА пролетел мимо Березани в Киевской области, курс – западный.

Реактивный БПЛА на границе Киевской и Черниговской областей, курс южный.

Реактивный БПЛА пролетел мимо Мены в Черниговской области, курс юго-западный.

Реактивные БПЛА в Шосткинском районе Сумской области, курс западный.

11:59, 08 августа

Россия совершила атаку беспилотником по Харькову. Прилет зафиксировали в Киевском районе.

Попадание произошло на территории одного из городских кладбищ, пострадавших нет.

11:51, 08 августа

Реактивные БПЛА в центральной части Черниговской области, следуют в сторону Киева.

11:42, 08 августа

Реактивный БПЛА, направляющийся на Киев с севера.

10:53, 08 августа

Реактивный БПЛА из Черниговской области в Киевскую область (Згуровка/Яготин).

10:43, 08 августа

Черниговская область – реактивный БПЛА в направлении Ични.

10:15, 08 августа

Черниговская область – реактивные БПЛА в направлении Корюковки и Холмов.

Сумская область – реактивный БПЛА в направлении Ульяновки.

09:54, 08 августа

Киевская область – реактивный БПЛА в направлении Украинка\Обухов.

Житомирская область – реактивный БПЛА, направляющийся к населенному пункту Тетеревка.

Одесская область – группа БПЛА в направлении Лиманки/Черноморска.

09:40, 08 августа

Реактивный БПЛА из Киевской области в Житомирскую область (Корнин).

09:36, 08 августа

Россияне провели атаку на Прилуки ракетами "Геран". Зафиксировано попадание в складское здание. Большой пожар в месте попадания потушили пожарные. Также повреждены коммерческие объекты и жилые дома.

За сутки зафиксировано 17 обстрелов Черниговской области.

09:32, 08 августа

Киевская область – реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Васильков.

09:29, 08 августа

Черниговская область – реактивный БПЛА пролетел мимо Куликовки, направляясь в Киевскую область.

Киевская область – реактивный БПЛА курсом на Фастов.

09:19, 08 августа

Реактивный БПЛА в Киевской области, мимо Переяслава – курсом на Черкасскую область.

09:11, 08 августа

Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, направляется к Одессе.

09:09, 08 августа

Реактивный БПЛА из Черниговской области в северную часть Киевской области.

09:00, 08 августа

Россия ночью совершила атаку на Украину шестью баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-400, а также 151 ударным БПЛА.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили 135 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание ракет и 13 ударных БПЛА в 12 точках, а также падение обломков в 7 точках. Кроме того, несколько ракет не достигли целей, информация уточняется.

08:48, 08 августа

БПЛА в Корюковском районе Черниговской области, курс юго-западный.

08:25, 08 августа

Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, направляется к Одессе.

07:52, 08 августа

БПЛА, следующий курсом на Сумы с севера.

БПЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область.

07:14, 08 августа

В результате удара вражеского БПЛА в Черниговской области возник пожар в складском здании площадью 600 квадратных метров в Прилуцком районе.

В ГСЧС сообщили, что, к счастью, пострадавших нет, а спасатели уже ликвидируют последствия атаки.

07:00, 08 августа

В Днепропетровской области силы ПВО уничтожили 17 российских БПЛА в течение ночи.

06:07, 08 августа

БПЛА, следующий курсом на Сумы с востока.

05:25, 08 августа

БПЛА в Конотопском районе Сумской области, направляется в Черниговскую область.

05:21, 08 августа

БПЛА курсом на Сумы с севера.

04:44, 08 августа

БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс на запад.

03:47, 08 августа

БПЛА курсом на Запорожье с юга.

Реактивный БПЛА мимо Синельниково в Днепропетровской области, курс западный.

03:40, 08 августа

БПЛА курсом на Сумы с севера.

03:37, 08 августа

Отбой угрозы применения баллистического оружия.

03:10, 08 августа

БПЛА в Одесскую и Николаевскую области с моря!

03:06, 08 августа

Угроза применения баллистического оружия с севера актуальна!

03:02, 08 августа

Балистика на Киев!
02:51, 08 августа

БПЛА курсом на Днепр с юго-востока.

02:02, 08 августа

БПЛА на Сумы с севера!

01:54, 08 августа

БПЛА на севере Днепропетровской области и юге Харьковской области, курс на запад.

БПЛА в Одесской области с Черного моря.

БПЛА на востоке Черниговской области, движется в юго-западном направлении.

01:41, 08 августа

БПЛА на востоке Черниговской области и юге Сумской области, в юго-западном направлении.

01:20, 08 августа

БПЛА в Одесской области с Черного моря!

БПЛА к востоку и западу от Чернигова, курс на юг.

01:14, 08 августа

Отбой в Киеве.

01:12, 08 августа

БПЛА на севере Черниговской области, движется в юго-западном направлении.

00:57, 08 августа

БПЛА в районе Карнауховки в Днепропетровской области.
00:54, 08 августа

БПЛА на востоке Черниговской области, курс на запад.

00:45, 08 августа

БПЛА на Бровары!

00:42, 08 августа

БПЛА на Днепр и Киев, оставайтесь в безопасных местах!

00:40, 08 августа

Тревога в Киеве.

00:39, 08 августа

БПЛА на Херсон с юга.

00:37, 08 августа

БПЛА курсом на Киев с севера.

БПЛА в направлении Днепра с юга.

00:31, 08 августа

Киев – угроза применения ударных БПЛА!

00:29, 08 августа

БПЛА на севере Киевской области, направляется к Великой Дымерке.

00:10, 08 августа

БПЛА на юге Черниговской области, курс на запад (в направлении Киевской области).

23:58, 07 августа

БПЛА в Одесской области с Черного моря, курс на Овидиополь.

23:56, 07 августа

Курс на населенные пункты Дигтяри и Малая Дивица!

23:45, 07 августа

БПЛА на востоке Черниговской области, направляется к населенному пункту Ичня.

23:40, 07 августа

БПЛА в населенном пункте Дубовязовка Сумской области, направляется в Черниговскую область.

23:34, 07 августа

БПЛА в северо-западной части Херсонской области, направляется в сторону Днепропетровской области.

23:31, 07 августа

БПЛА над населенным пунктом Бурынь, курс на юг.

23:24, 07 августа

Группа БПЛА в районе населенного пункта Лебедин в Сумской области, курс – южный.

22:50, 07 августа

БПЛА к востоку от Запорожья, курс на север.

22:48, 07 августа

БПЛА к югу от Сум, курс на запад.

22:46, 07 августа

Реактивные БПЛА в акватории Черного моря, в направлении Одесской/Николаевской областей.

22:42, 07 августа

БПЛА к северу от Херсона, направляется в Николаевскую область.

22:29, 07 августа

БПЛА над Запорожьем с юга.

21:55, 07 августа

БПЛА в Днепропетровской области, направляется на Павлоград.

21:29, 07 августа

  • Реактивный БПЛА пролетел мимо Арциза в Одесской области, курс – северный,
  • БПЛА на востоке Харьковской области, курс западный.
20:34, 07 августа

УАБ в Сумскую область!

20:29, 07 августа

  • Реактивный БПЛА на юге Черниговской области, направляется в сторону Киевской области,
  • Реактивный БПЛА пролетел мимо Арциза в Одесской области, курс – северный.
20:17, 07 августа

Реактивные БПЛА в акватории Черного моря, следуют на юг Одесской области.

Связанные темы:

Атака дронами-камикадзе
Новости Украины
Война России с Украиной
Воздушная тревога