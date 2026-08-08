Россия запустила БПЛА в направлении Украины, в Ровенской области объявлена тревога: куда летят вражеские цели

С вечера 7 августа российские войска вновь терроризируют Украину с помощью дронов и других воздушных целей. Из-за угрозы атаки в ряде регионов звучит воздушная тревога.

О направлении движения вражеских целей сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал, а сайт собирает информацию о последствиях ударов.

Где сейчас фиксируют "Шахеды"?

Воздушная тревога в разных регионах Украины: смотрите карту