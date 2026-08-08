Россия запустила БПЛА в направлении Украины, в Ровенской области объявлена тревога: куда летят вражеские цели
С вечера 7 августа российские войска вновь терроризируют Украину с помощью дронов и других воздушных целей. Из-за угрозы атаки в ряде регионов звучит воздушная тревога.
О направлении движения вражеских целей сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал, а сайт собирает информацию о последствиях ударов.
Где сейчас фиксируют "Шахеды"?
Воздушная тревога в разных регионах Украины: смотрите карту
Группа реактивных БПЛА в Черниговской области, движущаяся по юго-западному курсу. Реактивный БПЛА из Киевской области в Житомирскую область (Брусилов/Коростышев). Киевская область – реактивный БПЛА пролетел мимо Василькова, направляясь в сторону Боровой. Реактивный БПЛА пролетел мимо Березани в Киевской области, курс – западный. Реактивный БПЛА на границе Киевской и Черниговской областей, курс южный. Реактивный БПЛА пролетел мимо Мены в Черниговской области, курс юго-западный. Реактивные БПЛА в Шосткинском районе Сумской области, курс западный. Россия совершила атаку беспилотником по Харькову. Прилет зафиксировали в Киевском районе. Попадание произошло на территории одного из городских кладбищ, пострадавших нет. Реактивные БПЛА в центральной части Черниговской области, следуют в сторону Киева. Реактивный БПЛА, направляющийся на Киев с севера. Реактивный БПЛА из Черниговской области в Киевскую область (Згуровка/Яготин). Черниговская область – реактивный БПЛА в направлении Ични. Черниговская область – реактивные БПЛА в направлении Корюковки и Холмов. Сумская область – реактивный БПЛА в направлении Ульяновки. Киевская область – реактивный БПЛА в направлении Украинка\Обухов. Житомирская область – реактивный БПЛА, направляющийся к населенному пункту Тетеревка. Одесская область – группа БПЛА в направлении Лиманки/Черноморска. Реактивный БПЛА из Киевской области в Житомирскую область (Корнин). Россияне провели атаку на Прилуки ракетами "Геран". Зафиксировано попадание в складское здание. Большой пожар в месте попадания потушили пожарные. Также повреждены коммерческие объекты и жилые дома. Киевская область – реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Васильков. Черниговская область – реактивный БПЛА пролетел мимо Куликовки, направляясь в Киевскую область. Киевская область – реактивный БПЛА курсом на Фастов. Реактивный БПЛА в Киевской области, мимо Переяслава – курсом на Черкасскую область. Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, направляется к Одессе. 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Группа БПЛА в районе населенного пункта Лебедин в Сумской области, курс – южный. БПЛА к востоку от Запорожья, курс на север. БПЛА к югу от Сум, курс на запад. Реактивные БПЛА в акватории Черного моря, в направлении Одесской/Николаевской областей. БПЛА к северу от Херсона, направляется в Николаевскую область. БПЛА над Запорожьем с юга. БПЛА в Днепропетровской области, направляется на Павлоград. УАБ в Сумскую область! Реактивные БПЛА в акватории Черного моря, следуют на юг Одесской области.
За сутки зафиксировано 17 обстрелов Черниговской области.
Группа реактивных БПЛА в Черниговской области, движущаяся по юго-западному курсу.
Реактивный БПЛА из Киевской области в Житомирскую область (Брусилов/Коростышев).
Киевская область – реактивный БПЛА пролетел мимо Василькова, направляясь в сторону Боровой.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Березани в Киевской области, курс – западный.
Реактивный БПЛА на границе Киевской и Черниговской областей, курс южный.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Мены в Черниговской области, курс юго-западный.
Реактивные БПЛА в Шосткинском районе Сумской области, курс западный.
Россия совершила атаку беспилотником по Харькову. Прилет зафиксировали в Киевском районе.
Попадание произошло на территории одного из городских кладбищ, пострадавших нет.
Реактивные БПЛА в центральной части Черниговской области, следуют в сторону Киева.
Реактивный БПЛА, направляющийся на Киев с севера.
Реактивный БПЛА из Черниговской области в Киевскую область (Згуровка/Яготин).
Черниговская область – реактивный БПЛА в направлении Ични.
Черниговская область – реактивные БПЛА в направлении Корюковки и Холмов.
Сумская область – реактивный БПЛА в направлении Ульяновки.
Киевская область – реактивный БПЛА в направлении Украинка\Обухов.
Житомирская область – реактивный БПЛА, направляющийся к населенному пункту Тетеревка.
Одесская область – группа БПЛА в направлении Лиманки/Черноморска.
Реактивный БПЛА из Киевской области в Житомирскую область (Корнин).
Россияне провели атаку на Прилуки ракетами "Геран". Зафиксировано попадание в складское здание. Большой пожар в месте попадания потушили пожарные. Также повреждены коммерческие объекты и жилые дома.
Киевская область – реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Васильков.
Черниговская область – реактивный БПЛА пролетел мимо Куликовки, направляясь в Киевскую область.
Киевская область – реактивный БПЛА курсом на Фастов.
Реактивный БПЛА в Киевской области, мимо Переяслава – курсом на Черкасскую область.
Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, направляется к Одессе.
Реактивный БПЛА из Черниговской области в северную часть Киевской области.
Россия ночью совершила атаку на Украину шестью баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-400, а также 151 ударным БПЛА.
По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили 135 вражеских БПЛА.
Зафиксировано попадание ракет и 13 ударных БПЛА в 12 точках, а также падение обломков в 7 точках. Кроме того, несколько ракет не достигли целей, информация уточняется.
БПЛА в Корюковском районе Черниговской области, курс юго-западный.
Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, направляется к Одессе.
БПЛА, следующий курсом на Сумы с севера.
БПЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область.
В результате удара вражеского БПЛА в Черниговской области возник пожар в складском здании площадью 600 квадратных метров в Прилуцком районе.
В ГСЧС сообщили, что, к счастью, пострадавших нет, а спасатели уже ликвидируют последствия атаки.
В Днепропетровской области силы ПВО уничтожили 17 российских БПЛА в течение ночи.
БПЛА, следующий курсом на Сумы с востока.
БПЛА в Конотопском районе Сумской области, направляется в Черниговскую область.
БПЛА курсом на Сумы с севера.
БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс на запад.
БПЛА курсом на Запорожье с юга.
Реактивный БПЛА мимо Синельниково в Днепропетровской области, курс западный.
БПЛА курсом на Сумы с севера.
Отбой угрозы применения баллистического оружия.
БПЛА в Одесскую и Николаевскую области с моря!
Угроза применения баллистического оружия с севера актуальна!
БПЛА курсом на Днепр с юго-востока.
БПЛА на Сумы с севера!
БПЛА на севере Днепропетровской области и юге Харьковской области, курс на запад.
БПЛА в Одесской области с Черного моря.
БПЛА на востоке Черниговской области, движется в юго-западном направлении.
БПЛА на востоке Черниговской области и юге Сумской области, в юго-западном направлении.
БПЛА в Одесской области с Черного моря!
БПЛА к востоку и западу от Чернигова, курс на юг.
Отбой в Киеве.
БПЛА на севере Черниговской области, движется в юго-западном направлении.
БПЛА на востоке Черниговской области, курс на запад.
БПЛА на Бровары!
БПЛА на Днепр и Киев, оставайтесь в безопасных местах!
Тревога в Киеве.
БПЛА на Херсон с юга.
БПЛА курсом на Киев с севера.
БПЛА в направлении Днепра с юга.
Киев – угроза применения ударных БПЛА!
БПЛА на севере Киевской области, направляется к Великой Дымерке.
БПЛА на юге Черниговской области, курс на запад (в направлении Киевской области).
БПЛА в Одесской области с Черного моря, курс на Овидиополь.
Курс на населенные пункты Дигтяри и Малая Дивица!
БПЛА на востоке Черниговской области, направляется к населенному пункту Ичня.
БПЛА в населенном пункте Дубовязовка Сумской области, направляется в Черниговскую область.
БПЛА в северо-западной части Херсонской области, направляется в сторону Днепропетровской области.
БПЛА над населенным пунктом Бурынь, курс на юг.
Группа БПЛА в районе населенного пункта Лебедин в Сумской области, курс – южный.
БПЛА к востоку от Запорожья, курс на север.
БПЛА к югу от Сум, курс на запад.
Реактивные БПЛА в акватории Черного моря, в направлении Одесской/Николаевской областей.
БПЛА к северу от Херсона, направляется в Николаевскую область.
БПЛА над Запорожьем с юга.
БПЛА в Днепропетровской области, направляется на Павлоград.
УАБ в Сумскую область!
Реактивные БПЛА в акватории Черного моря, следуют на юг Одесской области.