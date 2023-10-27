Россия больше месяца не атакует ракетами Х-101: одна из самых длинных пауз за время полномасштабной войны

Оккупанты уже более месяца не применяли против Украины ракеты Х-101. Это одна из самых длинных пауз с начала полномасштабной войны.

Об этом заявили в британской разведке. Российские захватчики используют для своих атак другие возможности и средства.

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Почему оккупанты приостановили атаки Х-101

Тяжелые бомбардировщики ВВС России не наносили воздушные удары крылатыми ракетами по Украине больше месяца, что является одним из самых длинных перерывов в таких ударах с начала конфликта (полномасштабной войны – 24 Канал),

– отметили в разведке Великобритании.

Добавили, несмотря на то, что страна-агрессор до сих пор может использовать другие ударные возможности, дальняя авиация была "основным методом нанесения точных ударов".

Также в разведке отметили, что оккупантам, скорее всего, необходимо снизить частоту ударов, чтобы пополнить запасы крылатых ракет Х-101.

Россия, вероятно, использует какие-то недавно изготовленные боеприпасы дальней авиации для ударов по украинской энергетической инфраструктуре в течение зимы. Россия, скорее всего, будет продолжать дополнять любую подобную кампанию дронами-камикадзе, разработанными Ираном,

– подчеркнули в британской разведке.

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