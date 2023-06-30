Воздушные силы за ночь уничтожили 10 "Шахедов": враг атаковал военные объекты на Запорожье
Источник:Воздушные силы ВСУ
Этой ночью российские террористы ударили по Украине "Шахедами" и ракетами. В частности, агрессор атаковал военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.
Оккупанты выпустили 13 иранских дронов-камикадзе и 4 ракеты из С-300. Об этом пишет 24 Канал.
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ПВО уничтожила почти все "Шахеды"
Ночью российские военные атаковали Украину с юго-восточного направления. Захватчики нанесли удары 13 "Шахедами" с восточного побережья Азовского моря (Приморско-Ахтарск) и 4 зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300.
Атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 10 из 13 ударных дронов "Shahed-136/131",
– отметили в Воздушных силах.
Добавили, что, по предварительным данным, обошлось без жертв. Все "Шахеды" были уничтожены на Юге.
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Что известно о последствиях обстрела
- В Николаевской области наши защитники сбили "Шахед". В результате падения вспыхнул пожар на кровле жилого дома. Кроме того, на открытой территории горела трава. Спасатели оперативно потушили огонь. К счастью, пострадавших нет.
- Всю ночь до рассвета оккупанты били из артиллерии. В частности, 47 раз обстреляли правый берег и Очаковское направление. К сожалению, пострадала гражданская. 72-летнюю женщину в очень тяжелом состоянии госпитализировали.
- Враг снова обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии. Последствия еще уточняют, однако люди невредимы.