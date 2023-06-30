Воздушные силы за ночь уничтожили 10 "Шахедов": враг атаковал военные объекты на Запорожье

Этой ночью российские террористы ударили по Украине "Шахедами" и ракетами. В частности, агрессор атаковал военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.

Оккупанты выпустили 13 иранских дронов-камикадзе и 4 ракеты из С-300. Об этом пишет 24 Канал.

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ПВО уничтожила почти все "Шахеды"

Ночью российские военные атаковали Украину с юго-восточного направления. Захватчики нанесли удары 13 "Шахедами" с восточного побережья Азовского моря (Приморско-Ахтарск) и 4 зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300.

Атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 10 из 13 ударных дронов "Shahed-136/131",

– отметили в Воздушных силах.

Добавили, что, по предварительным данным, обошлось без жертв. Все "Шахеды" были уничтожены на Юге.

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Что известно о последствиях обстрела