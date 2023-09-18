В частности, обломки российских ракет упали на территории одного из заводов области. Кроме того, в домах взрывной волной выбило окна и крыши.

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Что известно о последствиях атаки на Хмельницкую область

Исполняющий обязанности главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин отметил, что во время воздушной тревоги в области были слышны взрывы. По его словам, это была работа нашей противовоздушной обороны по враждебным целям.

Несмотря на это, в результате атаки в Хмельницкой области все же есть повреждения в результате сбивания российских ракет.

Взрывной волной повреждены крыши и окна в нескольких домовладениях. Кроме того, произошло падение обломков и два взрыва на территории производственного предприятия,

– сказал Тюрин.

Он также отметил, что на территории завода после взрывов возник пожар. Ее успешно ликвидировали работники ГСЧС.

Сергей Тюрин также отметил, что обломки ракет повредили железнодорожный путь в области. Поэтому уже начаты восстановительные работы.

Напоследок он поблагодарил Силы ПВО за безупречную работу. Он подчеркнул, что пострадавших в результате атаки нет.

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