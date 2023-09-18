В частности, обломки российских ракет упали на территории одного из заводов области. Кроме того, в домах взрывной волной выбило окна и крыши.
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Что известно о последствиях атаки на Хмельницкую область
Исполняющий обязанности главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин отметил, что во время воздушной тревоги в области были слышны взрывы. По его словам, это была работа нашей противовоздушной обороны по враждебным целям.
Несмотря на это, в результате атаки в Хмельницкой области все же есть повреждения в результате сбивания российских ракет.
Взрывной волной повреждены крыши и окна в нескольких домовладениях. Кроме того, произошло падение обломков и два взрыва на территории производственного предприятия,
– сказал Тюрин.
Он также отметил, что на территории завода после взрывов возник пожар. Ее успешно ликвидировали работники ГСЧС.
Сергей Тюрин также отметил, что обломки ракет повредили железнодорожный путь в области. Поэтому уже начаты восстановительные работы.
Напоследок он поблагодарил Силы ПВО за безупречную работу. Он подчеркнул, что пострадавших в результате атаки нет.
Россия в очередной раз массированно обстреляла Украину
- Россия ночью 18 сентября нанесла массированный удар по нашему государству. Сначала страна-агрессорка выпустила ударные беспилотники типа "Шахед", а впоследствии и крылатые ракеты Х-101.
- В Воздушных силах рассказали, что всего за ночь оккупанты выпустили 17 ракет и 24 "Шахеда". Все вражеские ракеты уничтожила наша воздушная оборона, а в результате атаки беспилотниками повреждения на Юге нашего государства.
- Враг также попал по Придунавью в Одесской области. Да, захватчики попали в объект рекреационной инфраструктуры в Измаильском районе.
- Кроме этого, в Воздушных силах показали успешную работу ПВО по вражеским объектам. На кадрах видно, как ликвидировались российские ракеты или дроны после удара по ним нашими военными.