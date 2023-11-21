Летели ракеты и "Шахеды": все, что известно о ночной атаке Украины 21 ноября

Российские захватчики ночью 21 ноября в очередной раз атаковали Украину с воздуха. Да, на этот раз россияне применили как ударные беспилотники типа "Шахед", так и ракеты разного типа.

В конце концов, по враждебным объектам работала украинская противовоздушная оборона. Все, что известно о ночной атаке по Украине 21 ноября – читайте в материале 24 Канала.

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Сколько часов звучала воздушная тревога

Воздушные силы 20 ноября в 20 часов 14 минут объявили тревогу в Днепропетровской области из-за применения Россией ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Далее тревогу объявили в Николаевской и Херсонской областях, отметив, что беспилотники двигаются на Север.

Около 21 часов "Шахеды" заметили и в Харьковской области, а также предупреждали о движении беспилотников в направлении Харьковской и Полтавской областей. В конце концов, сигналы воздушной тревоги звучали в 7 областях Украины.



Воздушная тревога 20 ноября / Скриншот 24 Канала

Далее вектор воздушных тревог начал смещаться к северу. Так, сирены около 22 часов прозвучали в Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областях. Также воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в Сумской и Черниговской областях.

Около 23 часов тревогу объявляли и в Черновицкой и Тернопольской областях. Уже в 12 часов ночи 21 ноября тревоги прозвучали в Киевской и Ивано-Франковской областях.

Около 0 часов 24 минут в Хмельницкой области прогремели взрывы. Тогда начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил, работавшие силы ПВО и призвал не покидать укрытий до отбоя.

Предупреждали о дронах-камикадзе Воздушные силы также и жителей Ровенской и Волынской областей. Около 1 часа 24 минуты тревога снова прозвучала в Харьковской области, где предупредили о ракетной опасности.

В конце концов в 2 часа 43 минуты раздался отбой воздушной тревоги по всем областям Украины.

Сколько дронов-камикадзе и ракет удалось сбить

В Воздушных силах рассказали, что россияне атаковали из района города Приморско-Ахтарск в России 10 ударными БпЛА типа "Шахед". Также захватчики выпустили 4 зенитные управляемые ракеты. С-300 на Донецком направлении и одну крылатую ракету наземного базирования "Искандер-К" из района Джанкой.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожены 9 вражеских беспилотников "Шахед" и одна крылатая ракета "Искандер-К",

– сообщили украинские военные.

По словам ПС, ночью работали подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения.

Кроме того, спикер командования Воздушных сил в эфире телемарафона отметил, что нужно уточнять, какой именно "Искандер" удалось сбить. Он добавил, что "Искандер-К" – это крылатая ракета, не баллистическая, а сбившаяся на Востоке Украины.

Редко удается сбивать такие ракеты. Хотя они и крылаты, но опасность от них серьезная. Потому что запускают с наземных установок. Они летят довольно небольшую дистанцию с места запуска до места попадания. Именно поэтому и представляют такую опасность,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Добавил, что реагирование на такую ракету должно быть быстрее. Например, с моря ракеты летят дольше, так что есть возможность их встретить, подготовиться к этому.

Какие последствия атаки дронами-камикадзе по Украине

В Волынской областной военной администрации рассказали, что, по информации военных, в регионе были уничтожены беспилотники типа "Шахед". В ОВА подчеркнули, что обошлось без пострадавших, а ситуация полностью контролируется.

Работала противовоздушная оборона и в Хмельницкой области. Там также сбили вражеские "Шахеды". В то же время в Хмельницкой ОВА подчеркнули, что информации о пострадавших, травмированных и разрушениях не поступало.

По информации Офиса Президента, также враг применил 3 дрона-камикадзе по Черниговской области, еще несколько беспилотников по Днепропетровской и Запорожской областях.

Какие последствия ракетных ударов по Украине

В Нацполиции рассказали, что около 23 часов 30 минут две ракеты попали по территории больницы в городе Селидово. В результате были повреждены 2 здания медучреждения, а 6 гражданских людей получили ранения.

Под завалами могут быть пострадавшие, поэтому поисковые работы продолжаются,

– сказали правоохранители.

Далее полицейские отметили, что через несколько минут оккупанты нанесли еще два ракетных удара по шахте на территории области. Из-за обстрела один работник предприятия погиб.

"Повреждены 4 здания, 19 транспортных средств, линия электропередач. 39 горняков оказались заблокированы под землей", – говорится в сообщении Нацполиции.

Горняков из-под земли освободили спасатели и милиционеры. Все шахтеры находятся в безопасности, а их жизнью ничего не угрожает.

В Селидовской городской военной администрации рассказали, что во время ночной атаки под ударом оказалась Селидовская центральная городская больница, 3 здания значительно повреждены.

В результате обстрела пострадали 7 больных, все они находятся в удовлетворительном состоянии, всем оказана необходимая медицинская помощь.

Россияне обстреляли Селидовскую больницу / Фото Селидовской МВА

Начальник Новогродовской МВА Александр Шевченко сообщил, что ракеты С-300 попали по территории ОП "Шахта "Котляревская"". В результате атаки погиб мужчина 1960 года рождения - Виктор Кужель, который был жителем города Новогродовка.



Россияне обстреляли шахту "Котляревская" / Фото Александра Шевченко

"Это горняк, который во время атаки был на дежурстве и находился в цехе ремонта убойного оборудования", – сказал Шевченко.



В результате обстрела шахты "Котляревская" погиб мужчина / Фото Александра Шевченко

Он также рассказал, что в результате обстрела повреждены 7 зданий на территории шахты, 14 легковых автомобилей, 5 автобусов и линии электропередач в городе.