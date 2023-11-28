Атаковали дронами и ракетами: россияне обстреляли Украину ночью и утром
Источник:Воздушные силы ВСУ
Российские захватчики 28 ноября в очередной раз обстреляли Украину с воздуха. Оккупанты пускали по нашему государству свои дроны и ракеты.
В то же время, по вражеским объектам отработала украинская противовоздушная оборона. Всего удалось уничтожить 2 воздушных объекта русской армии.
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Украинская ПВО отработала по вражеским объектам
В Воздушных силах отметили, что ночью 28 ноября 2023 года противовоздушной обороной уничтожен ударный БпЛА типа "Шахед", а под утро на юге – разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Кроме того, военные рассказали, что ночью на восточном направлении враг применял авиационную ракету, а около 9 часов оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистической ракетой.
По предварительным данным, это могла быть ракета типа "Искандер-М". В воздушных силах подчеркнули, что о последствиях и пострадавших сообщит местная военная администрация.
Впоследствии в Силах обороны Юга Украины рассказали, что беспилотник "Орлан-10" был уничтожен на территории Херсонской области. Кроме того, военные показали, как уничтожают российский воздушный объект.
Как уничтожили "Орлан-10" / Видео Сил обороны Юга Украины
На кадрах можно увидеть, как российский летательный аппарат взрывается после того, как по нему отработала ПВО. В небе от беспилотника осталось только серое облако дыма.
Отработало по этому воздушному объекту подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".
В Воздушных силах высказались по поводу атаки Украины
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что в ночь 28 ноября враг удивил своей тактикой по поводу дроновой атаки нашего государства. Да, на этот раз россияне выпустили только 1 "Шахед".
- Игнат отметил, что цель врага не только в том, чтобы нанести удар в конкретный объект. По его словам, для оккупантов важно посмотреть, как на том или ином маршруте будет работать противовоздушная оборона.
- Спикер Воздушных сил также отметил, что россияне налаживают собственное производство "Шахедов". В частности, они могут производить определенные компоненты, а другие запчасти оккупантам поставляет Иран.