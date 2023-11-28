Атаковали дронами и ракетами: россияне обстреляли Украину ночью и утром

Российские захватчики 28 ноября в очередной раз обстреляли Украину с воздуха. Оккупанты пускали по нашему государству свои дроны и ракеты.

В то же время, по вражеским объектам отработала украинская противовоздушная оборона. Всего удалось уничтожить 2 воздушных объекта русской армии.

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Украинская ПВО отработала по вражеским объектам

В Воздушных силах отметили, что ночью 28 ноября 2023 года противовоздушной обороной уничтожен ударный БпЛА типа "Шахед", а под утро на юге – разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Кроме того, военные рассказали, что ночью на восточном направлении враг применял авиационную ракету, а около 9 часов оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистической ракетой.

По предварительным данным, это могла быть ракета типа "Искандер-М". В воздушных силах подчеркнули, что о последствиях и пострадавших сообщит местная военная администрация.

Впоследствии в Силах обороны Юга Украины рассказали, что беспилотник "Орлан-10" был уничтожен на территории Херсонской области. Кроме того, военные показали, как уничтожают российский воздушный объект.

Как уничтожили "Орлан-10" / Видео Сил обороны Юга Украины

На кадрах можно увидеть, как российский летательный аппарат взрывается после того, как по нему отработала ПВО. В небе от беспилотника осталось только серое облако дыма.

Отработало по этому воздушному объекту подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

В Воздушных силах высказались по поводу атаки Украины