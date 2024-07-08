В Киеве и Кривом Роге объявили 9 июля Днем траура

8 июля Россия осуществила массированную атаку на Украину. Больше всего пострадали Киев и Кривой Рог. Несколько десятков человек погибли. Еще более сотни ранены.

Около 10:00 оккупанты обстреляли ракетами украинские города. В Киеве произошло попадание снарядов и обломков сразу в нескольких районах. В частности, враг попал по детской больнице "Охматдет" и роддома "Исида". В Кривом Роге повреждено частное предприятие.

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Приспустят флаги

Мэр Виталий Кличко сообщил, что 9 июля объявлено Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты Киева.

В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности,

– говорится в сообщении городского головы.

9 июля в городе отменят любые развлекательные мероприятия. Городская власть просит также телеканалы и радиостанции внести соответствующие изменения в сетку вещания.

По состоянию на 17:30 разбор завалов на местах попаданий продолжается. По данным ГСЧС известно о 22 погибших и 72 пострадавших.

В Кривом Роге объявляется День траура,

– сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

В Кривом Роге погибли 10 человек, еще более 30 пострадали.