Наибольшие повреждения получил бизнес: Хмельницкая ОВА рассказала подробности обстрела

Утром 8 января Россия массированно атаковала Украину ракетами. В частности, оккупанты атаковали и Хмельницкую область. К сожалению, там есть погибшие.

Во время брифинга мэр Хмельницкого Александр Симчишин рассказал, что в результате утренних обстрелов больше всего повреждений получил местный бизнес.

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Враг нанес удар по инфраструктуре

Первый заместитель начальника областной военной администрации Сергей Тюрин сказал, что прежде всего оккупанты нанесли удар по объектам инфраструктуры области. На местах возник пожар, локализованный подразделениями ГСЧС. К сожалению, 2 человека погибли. Это мужчины 1947 и 1964 годов рождения.

Также из-за обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома.

На местах работают комиссии

По словам Симчишина, в жилых домах работают комиссии, определяющие степень повреждения. В жилых домах выбиты стекла в 12 окнах.

Больше всего повреждений получил бизнес – у предпринимателей выгорели склады, есть поврежденная продукция.

Были незначительные повреждения окон в нескольких домах: многоквартирных и индивидуальных и нескольких промышленных объектах. Мы не учитывали повреждения отдельно зданий. Мы считали окна. Где-то в одном доме в общем марше в подъезде, где балкончик, где окно в квартире. Есть часть объектов частного бизнеса, пострадавших больше. Есть выгорание складов, повреждение продукции,

– сказал он.

В одном из учебных заведений тоже выбило стекла. Его директор Василий Селизар рассказал, что их соседи (ЦК частная фирма) предоставили училищу бесплатно полиэтиленовую пленку, чтобы закрыть окна. Впоследствии учебное заведение ее заменит, у них есть запас стекла.

Между тем, вблизи места обстрела отряд быстрого реагирования Общества Красного Креста установили палатку для сотрудников ГСЧС и всех местных.

В палатке – чай, обогрев, также можно получить к медицинской помощи. Пока обращений не было. Сейчас наши волонтеры обойдут близлежащие дома и выясним, нужно ли людям какая-нибудь дополнительная помощь,

– командир отряда быстрого реагирования Дмитрий.

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