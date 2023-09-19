Атака Украины беспилотниками: ночью в Николаевской области уничтожили 10 российских "Шахедов"
Источник:Виталий Ким
Ночью 19 сентября русская армия атаковала Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате стало известно, что в Николаевской области уничтожили 10 российских БПЛА.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что по враждебным объектам удачно отработала украинская противовоздушная оборона. Однако в области все же есть повреждения от обломков вражеских целей.
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Ким рассказал о ночной атаке по Николаевской области
Виталий Ким отметил, что Николаевская область ночью 19 сентября также находилась под атакой российских ударных беспилотных летательных аппаратов. В то же время, по вражеским целям работали наши защитники неба.
В Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны сбито 10 ударных дронов типа "Shahed-136/131",
– подчеркнул он.
В то же время он отметил, что в Первомайском районе области есть повреждения в результате падения обломков. Пострадавших, по словам Кима, в районе нет.
"Падение обломков сбитой враждебной цели повлекло за собой повреждение сельскохозяйственной техники одного из агропредприятий", – подчеркнул глава Николаевской ОВА.
Напоследок он сказал, что в Николаеве, а также в Николаевском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Что известно о ночной атаке "Шахедами" по Украине
- Российские захватчики ночью 19 сентября запустили свои "Шахеды" по территории Украины. Через несколько часов раздались первые взрывы в Одессе.
- Далее о взрывах сообщали и жители Кривого Рога в Днепропетровской области. Тогда в городе объявили воздушную тревогу не только из-за угрозы "Шахедов", но и применения россиянами баллистики.
- Впоследствии мощные взрывы прогремели и в Хмельницкой области. Тогда в ОВА рассказали, что это связано с работой украинской ПВО.
- Уже под утро взрывы раздавались и во Львовской области. Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что в результате массированной атаки беспилотниками в городе есть попадания, а также пострадавшие среди гражданского населения.