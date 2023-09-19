Атака Украины беспилотниками: ночью в Николаевской области уничтожили 10 российских "Шахедов"

Ночью 19 сентября русская армия атаковала Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате стало известно, что в Николаевской области уничтожили 10 российских БПЛА.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что по враждебным объектам удачно отработала украинская противовоздушная оборона. Однако в области все же есть повреждения от обломков вражеских целей.

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Ким рассказал о ночной атаке по Николаевской области

Виталий Ким отметил, что Николаевская область ночью 19 сентября также находилась под атакой российских ударных беспилотных летательных аппаратов. В то же время, по вражеским целям работали наши защитники неба.

В Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны сбито 10 ударных дронов типа "Shahed-136/131",

– подчеркнул он.

В то же время он отметил, что в Первомайском районе области есть повреждения в результате падения обломков. Пострадавших, по словам Кима, в районе нет.

"Падение обломков сбитой враждебной цели повлекло за собой повреждение сельскохозяйственной техники одного из агропредприятий", – подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Напоследок он сказал, что в Николаеве, а также в Николаевском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Что известно о ночной атаке "Шахедами" по Украине