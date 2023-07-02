Атака "Шахедами": в Киеве работали силы ПВО, воздушная тревога была в ряде областей Украины

2 июля 2023, 02:21
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Воздушные силы ВСУ

Российские захватчики ночью 2 июля в очередной раз атаковали Киев и несколько областей Украины беспилотниками. В Одесской области была тревога из-за угрозы атаки ракетами с Черного моря. Запорожье обстреливали ракетами С-300

По состоянию на 01:36 в Одесской области прозвучали отбои сигналов воздушной тревоги. На Юге и в Центре нашего государства опасность еще продолжалась.

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Россияне атаковали Украину "Шахедами"

03:30  В КГВА сообщили, что это была первая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и за последние 12 дней. Силами и средствами ПВО все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружены и уничтожены. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.03:20 Киев и Киевская область – отбой. Ожидаем с утра отчета Воздушных сил о результатах работы.03:00 Черкасская, Кировоградская, Винницкая, Житомирская области – отбой. Тревога продолжается в Киеве и в Киевской области.02:54  Андрей Ермак призвал не снимать работу ПВО.02:53 В Киевской ОВА подчеркнули, что в области зафиксировано движение враждебных БПЛА. Кроме того, в регионе работает ПВО.02:49 В Киеве сообщают о работе ПВО.02:48 В Херсонской, Днепропетровской, Запорожье – отбой воздушной тревоги.02:37 В Николаевской области – отбой воздушной тревоги. Угрозы с неба – нет.02:30 Воздушная тревога прозвучала в Киеве и Житомирской области. Угроза атаки беспилотниками типа "Шахед".02:16 Тревога прозвучала и в Киевской области. Все из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА с южного направления. В Киеве тревоги пока нет.02:11 В мониторинговом телеграм-канале Monitor сообщили о пусках ракет С-300 по Запорожью. Через несколько минут в городе раздались взрывы.01:58 Отбой угрозы применения баллистического вооружения Полтавской, Донецкой и Харьковской областей.01:36 В Одесской области раздался отбой воздушной тревоги.01:34 В Запорожской области сообщали о взрывах. В Воздушных силах заявили о работе ПВО.01:30 Тревожность распространилась и на Винницкую область. Там также угроза атаки "Шахедами".01:20 Взрывы Николаевской области. В Воздушных силах заявили о работе ПВО.01:18 В Черкасской области также угроза применения врагом ударных БПЛА. Воздушные силы призывали срочно направляться в укрытие.01:11 В Воздушных силах была объявлена угроза применения баллистических ракет на Востоке нашего государства. Жителей Востока призвали немедленно пройти в укрытие.01:01 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Одесской области. Ракеты могли пустить из акватории Черного моря.00:35 Впоследствии тревога расширилась еще до Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областей. В этих областях была угроза атаки "Шахедами"00:04 Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу там, где она звучит.01:01 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Одесской области. Ракеты могли пустить из акватории Черного моря.00:00 В Воздушных силах сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА с южного направления. Тревоги прозвучали в Николаевской и Херсонской областях.
Автор: Владислав Кравцов