Атака "Шахедами": в Киеве работали силы ПВО, воздушная тревога была в ряде областей Украины

По состоянию на 01:36 в Одесской области прозвучали отбои сигналов воздушной тревоги. На Юге и в Центре нашего государства опасность еще продолжалась.
Смотрите также Партией 50 – 70 дронов за раз, – Буданов о том, как часто Россия получает "Шахеды" от Ирана
Россияне атаковали Украину "Шахедами"03:30
В КГВА сообщили, что это была первая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и за последние 12 дней. Силами и средствами ПВО все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружены и уничтожены. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.03:20
Киев и Киевская область – отбой. Ожидаем с утра отчета Воздушных сил о результатах работы.03:00
Черкасская, Кировоградская, Винницкая, Житомирская области – отбой. Тревога продолжается в Киеве и в Киевской области.02:54
Андрей Ермак призвал не снимать работу ПВО.02:53
В Киевской ОВА подчеркнули, что в области зафиксировано движение враждебных БПЛА. Кроме того, в регионе работает ПВО.02:49
В Киеве сообщают о работе ПВО.02:48
В Херсонской, Днепропетровской, Запорожье – отбой воздушной тревоги.02:37
В Николаевской области – отбой воздушной тревоги. Угрозы с неба – нет.02:30
Воздушная тревога прозвучала в Киеве и Житомирской области. Угроза атаки беспилотниками типа "Шахед".02:16
Тревога прозвучала и в Киевской области. Все из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА с южного направления. В Киеве тревоги пока нет.02:11
В мониторинговом телеграм-канале Monitor сообщили
о пусках ракет С-300 по Запорожью. Через несколько минут в городе раздались взрывы.01:58
Отбой угрозы применения баллистического вооружения Полтавской, Донецкой и Харьковской областей.01:36
В Одесской области раздался отбой воздушной тревоги.01:34
В Запорожской области сообщали о взрывах. В Воздушных силах заявили о работе ПВО.01:30
Тревожность распространилась и на Винницкую область. Там также угроза атаки "Шахедами".01:20
Взрывы Николаевской области. В Воздушных силах заявили о работе ПВО.01:18
В Черкасской области также угроза применения врагом ударных БПЛА. Воздушные силы призывали срочно направляться в укрытие.01:11
В Воздушных силах была объявлена угроза применения баллистических ракет на Востоке нашего государства. Жителей Востока призвали немедленно пройти в укрытие.01:01
Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Одесской области. Ракеты могли пустить из акватории Черного моря.00:35
Впоследствии тревога расширилась еще до Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областей. В этих областях была угроза атаки "Шахедами"00:04
Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу там, где она звучит.01:01
Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Одесской области. Ракеты могли пустить из акватории Черного моря.00:00
В Воздушных силах сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА с южного направления. Тревоги прозвучали в Николаевской и Херсонской областях.