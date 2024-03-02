Разрушения и жертвы в Одессе и Харьковской области: главное о ночной атаке "Шахедами" 2 марта

Российская армия ночью 2 марта в очередной раз запустила свои ударные беспилотники типа "Шахед" по Украине. Под ударом оказались Одесская и Харьковская области.

В регионах есть повреждения домов, а также были пострадавшие и жертвы. Все, что известно о ночной атаке “Шахедами” ночью 2 марта – читайте в материале 24 Канала.

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Россияне атаковали многоэтажку в Одессе

Воздушную тревогу в Одесской области объявили около 00:37 из-за угрозы атаки "Шахедами". Уже в 01:06 Силы обороны Юга отметили, что в регионе идет боевая работа.

Через несколько минут "Суспільне Одеса" сообщило, что взрыв прогремел и в областном центре. Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в городе в результате атаки есть попадания.

В Одессе есть раненые гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома из-за российской атаки ударными дронами,

– отметил он.

Далее в Одесском городском совете рассказали, что в результате российской атаки в городе повреждены инженерные сети и котельная. Дома, расположенные вблизи, пришлось отключить от отопления. Кроме этого, повреждены многоэтажки, часть одного дома обвалилась – подъезд там полностью разрушен.

Последствия попадания по многоэтажке в Одессе / Фото Общественного

На месте работали спасатели и другие экстренные службы, чтобы разобрать завалы и деблокировать оттуда людей.

Одесса после ночной атаки: смотрите видео

Под завалами в Одессе ищут людей: смотрите видео

В результате атаки Одессы есть жертвы и пострадавшие

Сначала было известно об одном погибшем мужчине, но около 7 утра из-под завалов деблокировали еще одно тело погибшего человека.

В 10:46 глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что количество жертв увеличилось до трех. В Офисе Генпрокурора уточнили, что третья жертва – ребенок. Его тело обнаружили под завалами на уровне первого этажа.

В Одессе из-под завалов дома спасатели достали тело ребенка, предварительно 3 – 5 лет. Это третий погибший в результате ночной вражеской атаки,

– говорится в сообщении.

Последствия вражеской атаки по Одесской области / Фото ГСЧС, Сил обороны Юга Украины, Одесского городского совета

Среди пострадавших в результате удара беременная женщина. По оценкам специалистов, ее состояние средней тяжести.

Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии и еще два человека в состоянии средней тяжести. Врачи делают все возможное. Трем людям, в частности трехлетнему ребенку, оказали медицинскую помощь на месте.

Около 08:30 из-под завалов удалось спасти мужчину. Таким образом, количество пострадавших увеличилось до 8.

Сейчас пропавшими без вести считаются 12 человек, среди которых 4 детей. Спасательно-поисковая операция все еще продолжается.

Харьковская область также оказалась под атакой "Шахедами"

В ГСЧС Харьковской области рассказали, что в результате удара по жилой инфраструктуре Шевченковского района города Харькова произошел пожар.

Также известно, что горели 3 легковых автомобиля вблизи многоэтажки на площади 15 квадратных метров. Кроме того, повреждены гаражи, автомобили и выбиты окна в рядом расположенных жилых домах.

На месте вражеского удара от ГСЧС работало 15 спасателей и 2 единицы техники. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В то же время еще БПЛА атаковал частный сектор поселка Великий Бурлук Купянского района. В результате попадания беспилотника разрушен жилой дом, в котором произошел пожар на площади 80 квадратных метров.

Из-под завалов спасатели изъяли тело погибшего мужчины. На месте происшествия работало 2 единицы техники и 10 сотрудников ГСЧС.

Последствия вражеской атаки по Харьковской области / Фото ГСЧС

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что это было тело 76-летнего мужчины, которого изъяли из-под завалов. Здание, куда попали оккупанты было полностью уничтожено.

Последствия удара по дому в Великих Бурлуках / фото Харьковской областной прокуратуры

ПВО уничтожила большинство вражеских "Шахедов"

В Генштабе ВСУ сообщили, что во время ночной атаки оккупанты запустили по территории Украины 17 беспилотников типа "Шахед". Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили 14 дронов-камикадзе. В частности, 7 дронов сбили в пределах Одесской области, еще 6 – ликвидировало воздушное командование "Восток":

по 2 БПЛА в Запорожской и Харьковской областях,

по 1 "Шахеду" в пределах Днепропетровской и Сумской областей.

В Воздушных силах добавили, что ночью враг запускал беспилотники из Приморско-Ахтарска и Балаклеи в оккупированном Крыму.

Зеленский отреагировал на очередной обстрел областей

Владимир Зеленский рассказал, что сейчас в Одессе известно о двух погибших, а еще восемь человек пострадали, среди которых ребенок. Президент выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Он отметил, что поисково-спасательная операция продолжается в непрерывном режиме. На месте работают все службы, чтобы люди получили всю необходимую помощь. Зеленский выразил благодарность всем, кто привлечен к ликвидации российского террора. В то же время президент подчеркнул, что Украине надо больше защиты.

Нам нужно больше ПВО от партнеров. Нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиты нашим людям от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО – это то, что сохраняет жизнь,

– акцентировал президент.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак также отметил, что для того, чтобы остановить российские атаки на города и убийства гражданских, Украине нужна помощь. И она нужна уже.