В частности, захватчики атаками "Шахедами" Одесской области хотят навредить гражданскому населению и региону в целом. Об этом в эфире телемарафона заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

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Гуменюк назвала цель оккупантов постоянными атаками "Шахедами"

Полковник отметила, что если анализировать тактику врага, то постоянные удары "Шахедами" по Одесской области – это попытка максимально повредить общему гражданскому населению региона.

Это проявления террора, давайте называть вещи своими именами. Также это попытка разрушить экономику региона, который существенно поддерживает прифронтовые регионы,

– отметила Гуменюк.

Она также подчеркнула, что очень часто подобные маневры происходят и над промышленными кварталами Одесской области и существенно вредят обычной, гражданской экономике. Кроме того, по словам Гуменюк, таким образом оккупанты пытаются прокладывать маршрут для своих воздушных средств, чтобы обойти системы противовоздушной обороны нашего государства.

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