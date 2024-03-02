В частности, захватчики атаками "Шахедами" Одесской области хотят навредить гражданскому населению и региону в целом. Об этом в эфире телемарафона заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.
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Гуменюк назвала цель оккупантов постоянными атаками "Шахедами"
Полковник отметила, что если анализировать тактику врага, то постоянные удары "Шахедами" по Одесской области – это попытка максимально повредить общему гражданскому населению региона.
Это проявления террора, давайте называть вещи своими именами. Также это попытка разрушить экономику региона, который существенно поддерживает прифронтовые регионы,
– отметила Гуменюк.
Она также подчеркнула, что очень часто подобные маневры происходят и над промышленными кварталами Одесской области и существенно вредят обычной, гражданской экономике. Кроме того, по словам Гуменюк, таким образом оккупанты пытаются прокладывать маршрут для своих воздушных средств, чтобы обойти системы противовоздушной обороны нашего государства.
Россияне обстреляли Одесскую область "Шахедами"
- В Одессе ночью 2 марта раздались мощные взрывы. По всей области объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронами-камикадзе типа "Шахед".
- Впоследствии стало известно, что в Одессе россияне попали по многоэтажному дому. Часть дома обвалилась – подъезд там полностью разрушен.
- В результате удара по этому дому есть погибшие и пострадавшие. Количество травмированных людей и жертв в городе еще может увеличиться, ведь на месте событий продолжают разбирать завалы и освобождать людей, что были под завалами.
- Стоит отметить, что Силы и средства ПВО мощно отработали и сбили 7 из 8 "Шахедов", которыми российские оккупанты атаковали Одесскую область. Один дрон постоянно маневрировал и попал в девятиэтажку.
- Кроме того, в результате российской атаки по Одесской области повреждена критическая инфраструктура, из-за чего некоторые дома остались без отопления.
- Наталья Гуменюк также рассказывала, что дроны врага в течение часа очень плотно заходили из акватории Черного моря и атаковали различные районы Одессы. По словам пресс-секретаря, атака была осуществлена одновременно с разных направлений и со сложными маневрами.