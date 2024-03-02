Зокрема, загарбники атаками "Шахедами" Одеської області хочуть зашкодити цивільному населенню та регіону в цілому. Про це в етері телемарафону заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

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Гуменюк назвала мету окупантів постійними атаками "Шахедами"

Полковник зазначила, що якщо аналізувати тактику ворога, то постійні удари "Шахедами" по Одеській області – це намагання максимально зашкодити загальному цивільному населенню регіону.

Це прояви терору, називаймо речі своїми іменами. Також це намагання зруйнувати економіку регіону, який суттєво підтримує прифронтові регіони,

– зазначила Гуменюк.

Вона також підкреслила, що дуже часто подібні маневри відбуваються і над промисловими кварталами Одеської області й суттєво шкодять звичайній, цивільній економіці. Крім того, за словами Гуменюк, таким чином окупанти намагаються прокладати маршрут для своїх повітряних засобів, щоб обійти системи протиповітряної оборони нашої держави.

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