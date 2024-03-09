Поздно вечером и ночью россияне ударили "Шахедами": в каких областях раздавались взрывы

Российские захватчики вечером и ночью 8 марта запускали по Украине свои беспилотники типа "Шахед". Угроза была в ряде областей нашего государства.

Кроме того, в нескольких областях, во время воздушной тревоги, раздавались мощные взрывы. Где именно украинцы могли слышать громкие звуки во время российской атаки "Шахедами" – читайте в материале 24 Канала.

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Где в Украине слышали взрывы во время атаки "Шахедами"

Первые взрывы прозвучали в 19 часов 19 минут 8 марта в Днепропетровской области. Местные СМИ писали, что, предварительно, это была работа нашей противовоздушной обороны по вражеским объектам в небе.

Около 20 часов 38 минут, как сообщали мониторинговые телеграм-каналы, громкие звуки также слышали и жители Сумской области. Там также объявляли воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов".

Далее взрывы прогремели в Черниговской области примерно в 21 час 42 минуты, писали мониторинговые телеграм-каналы. Тогда сообщали, что работает украинская ПВО по российско-иранским беспилотникам "Шахед".

Также взрывы в 23 часа 08 минут слышали в пригороде Кривого Рога, о чем писали корреспонденты Суспильного. Перед этим Воздушные силы предупреждали, что недалеко от города находился российский ударный дрон-камикадзе типа "Шахед".

Кроме того, в 23 часа 14 минут громкие звуки слышали в Полтавской области. Взрывы произошли через 2 минуты после объявления воздушной тревоги в области.

Сколько "Шахедов" сбили силы ПВО