Поздно вечером и ночью россияне ударили "Шахедами": в каких областях раздавались взрывы
Российские захватчики вечером и ночью 8 марта запускали по Украине свои беспилотники типа "Шахед". Угроза была в ряде областей нашего государства.
Кроме того, в нескольких областях, во время воздушной тревоги, раздавались мощные взрывы. Где именно украинцы могли слышать громкие звуки во время российской атаки "Шахедами" – читайте в материале 24 Канала.
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Где в Украине слышали взрывы во время атаки "Шахедами"
Первые взрывы прозвучали в 19 часов 19 минут 8 марта в Днепропетровской области. Местные СМИ писали, что, предварительно, это была работа нашей противовоздушной обороны по вражеским объектам в небе.
Около 20 часов 38 минут, как сообщали мониторинговые телеграм-каналы, громкие звуки также слышали и жители Сумской области. Там также объявляли воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов".
Далее взрывы прогремели в Черниговской области примерно в 21 час 42 минуты, писали мониторинговые телеграм-каналы. Тогда сообщали, что работает украинская ПВО по российско-иранским беспилотникам "Шахед".
Также взрывы в 23 часа 08 минут слышали в пригороде Кривого Рога, о чем писали корреспонденты Суспильного. Перед этим Воздушные силы предупреждали, что недалеко от города находился российский ударный дрон-камикадзе типа "Шахед".
Кроме того, в 23 часа 14 минут громкие звуки слышали в Полтавской области. Взрывы произошли через 2 минуты после объявления воздушной тревоги в области.
Сколько "Шахедов" сбили силы ПВО
- Генштаб ВСУ утром 9 марта рассказали о работе сил противовоздушной обороны по российским дронам-камикадзе типа "Шахед". Наши защитники смогли сбить большинство запущенных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.
- В отчете говорится, что вечером 8 марта россияне запустили 15 дронов-камикадзе типа "Шахед". Наши военные смогли сбить 12 из них. Свои беспилотники оккупанты запускали из района мыса Чауда в аннексированном Крыму и города Приморско-Ахтарска в России.
- Кроме того, Воздушные силы сообщили, что в результате боевой работы противовоздушной обороной 12 "Шахедов" уничтожено в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей. К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.