Крім того, у кількох областях, під час повітряної тривоги, лунали потужні вибухи. Де саме українці могли чути гучні звуки під час російської атаки "Шахедами" – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Де в Україні чули вибухи під час атаки "Шахедами"

Перші вибухи пролунали о 19 годині 19 хвилин 8 березня у Дніпропетровській області. Місцеві ЗМІ писали, що, попередньо, це була робота нашої протиповітряної оборони по ворожих об'єктах у небі.

Близько 20 години 38 хвилин, як повідомляли моніторингові телеграм-канали, гучні звуки також чули й жителі Сумської області. Там також оголошували повітряну тривогу через загрози "Шахедів".

Далі вибухи пролунали у Чернігівській області приблизно о 21 годині 42 хвилини, писали моніторингові телеграм-канали. Тоді повідомляли, що працює українська ППО по російсько-іранських безпілотниках "Шахед".

Також вибухи о 23 годині 08 хвилин чули у передмісті Кривого Рогу, про що писали кореспонденти Суспільного. Перед цим Повітряні сили попереджали, що неподалік міста перебував російський ударний дрон-камікадзе типу "Шахед".

Крім того, о 23 годині 14 хвилин гучні звуки чули у Полтавській області. Вибухи сталися через 2 хвилини після оголошення повітряної тривоги в області.

Скільки "Шахедів" збили сили ППО