Террор с воздуха: Воздушные силы рассказали, сколько вражеских ракет и дронов сбили в июле
- В июле 2025 года Воздушные силы ВСУ уничтожили 6 262 вражеские воздушные цели, включая различные типы ракет и БПЛА.
- Авиация Воздушных сил осуществила 790 самолетовылетов, направленных на истребительное прикрытие и огневое поражение врага.
- В течение июля авиацией Сил обороны Украины уничтожено 1 012 воздушных целей и поражены важные объекты противника.
В течение июля 2025 года российская армия не прекращала терроризировать украинцев с неба. Украинские защитники всего за месяц уничтожили более 6 200 вражеских целей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что из российских целей удалось уничтожить Силам обороны в июле?
Воздушные силы рассказали, что в течение июля 2025 года противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила 6 262 вражеские воздушные цели:
- 65 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
- 19 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 4 крылатые ракеты "Калибр";
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 20 крылатых ракет "Искандер-К"
- 2 990 ударных БПЛА типа Shahed;
- 912 разведывательных БпЛА;
- 2 243 БпЛА других типов.
Также авиация Воздушных Сил в течение июня осуществила 790 самолетовылетов, в частности:
- около 550 – на истребительное авиационное прикрытие;
- более 160 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
В июле 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 1 012 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника,
– отметили в Воздушных силах.
К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что за июль потери оккупантов в Украине составили 33 220 солдат. Генерал поблагодарил украинских военных за их работу.