В течение июля 2025 года российская армия не прекращала терроризировать украинцев с неба. Украинские защитники всего за месяц уничтожили более 6 200 вражеских целей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что из российских целей удалось уничтожить Силам обороны в июле?

Воздушные силы рассказали, что в течение июля 2025 года противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила 6 262 вражеские воздушные цели:

65 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

19 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

4 крылатые ракеты "Калибр";

9 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

20 крылатых ракет "Искандер-К"

2 990 ударных БПЛА типа Shahed;

912 разведывательных БпЛА;

2 243 БпЛА других типов.

Также авиация Воздушных Сил в течение июня осуществила 790 самолетовылетов, в частности:

около 550 – на истребительное авиационное прикрытие;

более 160 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

В июле 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 1 012 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника,

– отметили в Воздушных силах.

К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что за июль потери оккупантов в Украине составили 33 220 солдат. Генерал поблагодарил украинских военных за их работу.