Прямое попадание в авто: россияне нанесли удар, когда бригада чинила газоснабжение на Херсонщине
Источник:телеграмм Кирилла Тимошенко
Российские оккупационные войска нанесли удар по поселку Антоновка Херсонской области. Это произошло в момент, когда бригада чинила газоснабжение.
Армия РФ обстреляла ремонтную бригаду газовой службы
Произошло прямое попадание в авто. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
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В момент атаки ремонтная бригада чинила газоснабжение в населенном пункте. Их машина попала прямо во вражеский огонь – зафиксировано прямое попадание вражеского снаряда.
Вот в таких условиях работают наши ремонтные службы. Спасибо всем нашим специалистам, которые в этих сверхсложных условиях работают круглосуточно,
– отметил Тимошенко.
К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.
Прямое попадание в авто ремонтной бригады: смотрите видео
Оккупанты обстреляли Херсонскую ОВА 14 декабря: что известно
- Утро 14 декабря началось для херсонцев не с кофе, а с вражеских обстрелов. Оккупанты попали в центр города, где расположено главное админздание.
- Приблизительно в 11 утра россияне попали в здание Херсонской ОВА из реактивных систем залпового огня В результате были повреждены 2 этажа.
- Потом появились кадры с места событий. На фото и видео видно, что в здании все разбито и засыпано обломками.
- Из-за обстрелов областная военная администрация Херсонщины сообщила о временном прекращении теплоснабжения в микрорайоне Корабел. Потому жителей микрорайона просят эвакуироваться.
- В результате атаки также 1 человек пострадал – попавший под обстрел методиста местной гимназии контузило. Сейчас он находится в больнице.