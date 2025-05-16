Россияне ударили "Шахедами" по Одесской области: есть пострадавшие, повреждена гражданская инфраструктура

Российские войска в очередной раз атаковали ударными БпЛА Одесскую область в ночь на 16 мая. Повреждены жилые дома и автомобиль, пострадали три человека.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

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Какие последствия атаки ударных БпЛА на Одесскую область

Российские войска ночью ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома и легковые автомобили.

Последствия российской атаки в Одесской области / Фото Олега Кипера и Одесской областной прокуратуры

В нескольких местах вспыхнули пожары. Их оперативно ликвидировали спасатели. В ГСЧС Одесской области добавили, что в результате попадания разрушены хозяйственные постройки и гараж с 3 автомобилями. К тушению пожара привлекались 10 единиц техники и 37 пожарных. От местной пожарной команды 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

В результате атаки БпЛА вспыхнули пожары / Фото ГСЧС Одесской области

Пострадали три человека: один мужчина, после получения медицинской помощи, продолжает лечение амбулаторно, еще один раненый находится в состоянии средней тяжести, пострадавшая женщина – в крайне тяжелом состоянии. Наши врачи борются за их жизнь и здоровье,

– сообщил Кипер.

Над ликвидацией последствий атаки продолжают работать все ответы службы. Под процессуальным руководством Белгород-Днестровской и Черноморской окружных прокуратур Одесской области начато расследование по фактам совершения военных преступлений.

Напомним, что в ночь на 16 мая по Украине было выпущено 112 дронами различных типов. По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 73 ударных БпЛА.