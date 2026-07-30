"Огонь видно издалека": в Пензе и Сарапуле дроны атаковали огромные центры Wildberries

В ночь на 30 июля в российских Пензе и Сарапуле раздались взрывы, после чего вспыхнули пожары на территории Wildberries. По данным российских источников, объекты атаковали беспилотники, а местные власти подтвердили факт ударов.

Об этом сообщает губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Что известно о ночной атаке на маркетплейсы?

После атаки беспилотников на территории логистического центра маркетплейса в селе Мастиновка Бессоновского района возник масштабный пожар.

Пожар в Пензе: смотрите видео

Площадь первой очереди этого логистического центра составляет около 90–91 тысячи квадратных метров. В перспективе комплекс должен был расшириться примерно до 180 тысяч квадратных метров и играл важную роль в обеспечении доставки товаров в Приволжском федеральном округе России.

Дым после атаки на логистический центр: смотрите видео

После атаки на объекте была проведена эвакуация работников. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что в результате удара есть как минимум один пострадавший.

Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. На месте работают пожарные расчеты, сотрудники МЧС и правоохранители,

– заявил российский чиновник.

В Пензе после взрывов загорелся склад Wildberries / Фото Exillenova+

По его словам, на территории склада возникло открытое горение, а спасатели продолжали бороться с огнем. Также сообщалось, что после атаки в регионе ввели план "Ковер" – режим, предусматривающий ограничение использования воздушного пространства.

В компании Wildberries подтвердили факт пожара на своем объекте. Там заявили, что из-за атаки логистические процессы были перенаправлены на другие склады, а прием поставок и отгрузка заказов продолжаются через альтернативные площадки.

Кроме того, в российском городе Сарапул (Удмуртская Республика) этой ночью произошел пожар на складе маркетплейса Wildberries. В пресс-службе компании заявили, что объект якобы подвергся атаке, однако подробностей о характере удара не привели.

Горящий Wildberries в Сарапуле: смотрите видео

После инцидента в сети появились кадры масштабного возгорания на территории склада. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, украинские атаки на логистические объекты в России начали влиять не только на военную инфраструктуру, но и на работу больших гражданских компаний. Российский маркетплейс Wildberries после ударов по своим складам начал искать дополнительные складские помещения за пределами России, в частности в Казахстане.

По данным российских СМИ, компания рассматривает возможность аренды около 100 тысяч квадратных метров новых площадей, поскольку часть ее логистической сети была повреждена. В целом в результате атак были повреждены объекты Wildberries площадью около 552 тысяч квадратных метров, что составляет примерно 10% складской инфраструктуры компании.

Проблемы с логистикой уже сказались на работе маркетплейса: компании приходится перераспределять товары между складами и перестраивать маршруты доставки. Перенос части операций за пределы России может увеличить расходы на транспортировку и привести к задержкам с выполнением заказов.