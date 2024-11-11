Россияне ударили по самому центру Запорожья: депутат райсовета рассказала детали авиаударов

Ночью 11 ноября россияне совершили три авиаудара по Запорожью. Также два КАБа попали в промышленную зону. В городе очень значительные разрушения. Оккупанты ударили по самому центру Запорожья, где очень тесные жилые застройки.

В результате атаки были ранены 22 человека. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева.

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Ситуация в Запорожье сложная

Алиса Сысоева отметила, что сейчас известно о 22 раненых. Возможно, в течение дня количество пострадавших людей будет увеличиваться. Среди раненых в результате этого удара есть пятеро детей.

Все люди, которым была необходима помощь, были госпитализированы. Уже удалось пообщаться с людьми на месте удара. Действительно все шокированы, рассказывают, что проснулись от дыма, взрывов. Потому что это был вечер, что многие люди уже начали засыпать. К сожалению, продолжается этот террор,

– сказала она.

Также в результате обстрела была ранена труба газопровода. Кроме человеческих жертв, разрушенных зданий, каждый раз после этих обстрелов в Запорожье страдают коммуникации.

"С 22 сентября россияне начали активно забрасывать Запорожье КАБами. Даже сейчас до сих пор продолжается ликвидация тех ударов, которые были по домам в сентябре. Учитывая то, что они постоянно обстреливают областной центр, каждую неделю у нас прилетает. Даже не успевают коммунальщики отремонтировать те дома, которые были повреждены ранее", – подчеркнула депутат.

Бывает и так, что россияне снова обстреливают те же города, по которым они ударили ранее. В частности, на прошлой неделе россияне снова ударили по домам в Запорожье, которые только что отремонтировали коммунальщики, позакрывали крыши, окна. Поэтому сейчас ситуация в Запорожье остается очень тяжелой.

Напомним, в результате атаки на Запорожье погиб человек. По данным ОВА, количество раненых в результате вражеского авиаудара увеличилось до 22 человек. Восемь человек госпитализировали в больницу, среди них – 4-летний мальчик.