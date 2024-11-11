Внаслідок атаки було поранено 22 людей. Про це 24 Каналу розповіла журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва.

До теми Авіаудари ворога по Запоріжжю вбили людину та зруйнували будинок

Ситуація в Запоріжжі складна

Аліса Сисоєва зазначила, що зараз відомо про 22 поранених. Можливо, протягом дня кількість людей, які постраждали, буде збільшуватись. Серед поранених унаслідок цього удару є п'ятеро дітей.

Усі люди, якім була необхідна допомога, були госпіталізовані. Уже вдалося поспілкуватися з людьми на місці удару. Дійсно всі шоковані, розповідають, що прокинулись від диму, вибухів. Тому що це був вечір, що багато людей вже почали засинати. На жаль, продовжується цей терор,

– сказала вона.

Також внаслідок обстрілу була поранена труба газопроводу. Крім людських жертв, зруйнованих будівель, щоразу після цих обстрілів у Запоріжжі страждають комунікації.

"З 22 вересня росіяни розпочали активно закидати Запоріжжя КАБами. Навіть зараз досі триває ліквідація тих ударів, які були по домівках у вересні. Враховуючи те, що вони постійно обстрілюють обласний центр, щотижня у нас прилітає. Навіть не встигають комунальники відремонтувати ті будинки, які були пошкоджені раніше", – підкреслила депутатка.

Буває й так, що росіяни знову обстрілюють ті ж міста, по яких вони вдарили раніше. Зокрема, минулого тижня росіяни знову вдарили по будинках у Запоріжжі, які щойно відремонтували комунальники, позакривали дахи, вікна. Тому наразі ситуація в Запоріжжі залишається дуже важкою.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Запоріжжя загинув чоловік. За даними ОВА, кількість поранених внаслідок ворожого авіаудару збільшилась до 22 осіб. Вісім людей госпіталізували до лікарні, серед них – 4-річний хлопчик.