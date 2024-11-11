Перші подробиці повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС. Відомо, що мовиться про 3 авіаційні удари.

Хронологія ночі Дрони знову атакують Україну, заклітають нові групи: де є небезпека

Авіаатака ворога на Запоріжжя 11 листопада: що відомо

Повітряна тривога у Запорізькій області тривала з вечора 10 листопада, з 20:59, і до 01:58 ночі 11 листопада. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, армія Росії завдала 3 авіаційних ударів по обласному центру, місту Запоріжжя. Раніше ЗМІ писали про вибух о 01:30, який чули місцеві жителі, а Повітряні сили – про пуски КАБів.

Станом на 5 ранку відомо, попередньо, що внаслідок атаки загинув чоловік. До цього часу 9 людей звернулись до лікарів по медичну допомогу через травми.

Серед постраждалих – дівчина 15 років та 2 хлопчики 4 та 17 років. Кількість постраждалих з’ясовується!

– мовиться у повідомленні рятувальників.

Наслідки на землі також погані: обстріл спричинив вибухову хвилю, яка частково зруйнувала двоповерховий житловий будинок. Окрім того, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону.

Оновлення 05:30. У Запорізькій ОВА уточнили, що вже відомо про 18 поранених внаслідок нічної атаки. Серед постраждалих 5 дітей: хлопчики 4, 16 і 17 років та дівчатка 15 й 17 років. Їм надали необхідну допомогу медики.

Наслідки атаки ворога на Запоріжжя: дивіться відео ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Місцева влада залучила 3 автобуси та організувала евакуацію мешканців з гуртожитку. Усі екстрені служби міста працюють на місці чергового злочину російських окупантів.