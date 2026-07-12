В Запорожье после атаки БПЛА загорелось многоэтажное здание: пострадали два человека

Вечером 12 июля российские войска провели атаку на Запорожье с помощью ударных беспилотников. В результате вражеской атаки двое человек получили ранения, а в одном из многоэтажных домов вспыхнул пожар, полностью охвативший здание.

О последствиях российского удара сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно об атаке на Запорожье?

По его словам, два человека получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Информация о степени тяжести полученных травм пока не обнародована.

Кроме того, в результате атаки повреждены многоэтажные жилые дома. На кадрах, обнародованных после удара, видно, что одна из многоэтажек охвачена масштабным пожаром – пламя распространилось на значительную часть здания. На месте работают спасатели и экстренные службы, которые ликвидируют последствия удара.

Последствия атаки на Запорожье / Фото Иван Федоров

Информация о масштабах разрушений и возможном количестве пострадавших уточняется.

Взрывы и пожар в Запорожье: смотрите видео

Перед атакой мониторинговые каналы неоднократно предупреждали жителей региона об опасности. Сначала воздушную тревогу объявили в населенных пунктах Запорожской области. Впоследствии она прозвучала и в самом Запорожье.

Также Иван Федоров сообщал об угрозе применения ударных беспилотников, активности российской тактической авиации и опасности ударов управляемыми авиационными бомбами. Жителей призвали немедленно укрыться в убежищах и оставаться там до окончания воздушной тревоги.

Вскоре после этих предупреждений в Запорожской области раздались взрывы. Глава ОГА призвал людей не покидать безопасные места до официального отбоя тревоги.

Обратите внимание! Оперативно об тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Напомним, 12 июля под атакой врага оказалась и Одесская область. По словам Олега Кипера, в Одесском районе повреждены здания и оборудование на территории одного из инфраструктурных объектов.

Кроме того, удар задел жилую застройку. В результате атаки повреждены два частных жилых дома и три легковых автомобиля. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На местах попаданий продолжают работать соответствующие службы, которые ликвидируют последствия российской атаки.

В течение ночи в Одесской области трижды объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных беспилотников в направлении региона, призывая жителей находиться в укрытиях до окончания опасности.